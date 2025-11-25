ua en ru
Трамп отправляет Уиткоффа к Путину для финализации мирного плана

Вторник 25 ноября 2025 21:56
UA EN RU
Трамп отправляет Уиткоффа к Путину для финализации мирного плана Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве, а министр армии Дэн Дрисколл - с украинской стороной, чтобы продвинуть согласование мирного плана между США, Украиной и Россией.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Truth Social.

По его словам, в течение последней недели американская команда достигла значительного прогресса в подготовке соглашения о прекращении войны в Украине.

"Оригинальный 28-пунктный мирный план, который был разработан Соединенными Штатами, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия", - заявил американский лидер.

Трамп поручил своему специальному представителю Стиву Уиткоффу провести переговоры с российским диктатором в Москве, а секретарь армии Дэн Дрисколл параллельно должен встретиться с украинскими переговорщиками.

Глава Белого дома добавил, что о результатах он будет проинформирован вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Гегсетом и руководителем аппарата Белого дома Сюзи Уайлс.

Мирный план США

Мирный план США по завершению войны в Украине уже претерпел изменения с тех пор, как стал публичным. Обновление документа состоялось во время встречи украинских и американских чиновников в Женеве. По данным Financial Times, сейчас он содержит 19 пунктов вместо первоначальных 28.

Ключевые вопросы должны обсудить президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп, однако дата их встречи пока неизвестна. Украинская делегация заявила о готовности провести переговоры на уровне лидеров до завершения ноября.

Также FT сообщает, что Украина якобы согласилась сократить численность Вооруженных сил до 800 тысяч.

Тем временем Россия продолжает давление и угрозы отклонить обновленный американский план. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не поддержит документ, если он не будет учитывать якобы достигнутые договоренности между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время встречи на Аляске.

Российская Федерация Дональд Трамп Стив Уиткофф Война России против Украины мирный план США
