ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Советник главы ОП о переговорах в Женеве: мирного плана в первоначальном виде уже нет

Женева, Понедельник 24 ноября 2025 16:50
UA EN RU
Советник главы ОП о переговорах в Женеве: мирного плана в первоначальном виде уже нет Фото: Александр Бевз, советник главы ОП Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате переговоров украинских и американских чиновников в Женеве мирный план был видоизменен. Из него убрали часть пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Александра Бевза в Facebook.

Бевз отметил, что переговоры с американскими чиновниками в Женеве были очень конструктивными. Украине удалось обсудить каждый пункт мирного плана, который предложили США.

"Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. Часть пунктов была изъята, часть - изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции", - рассказал советник главы ОП.

По его словам, финальные решения по наиболее проблематичных вопросах будут принимать президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.

Также Безв обратил внимание, что конспирологии было в разы больше, чем в реальности.

Мирный план США

Напомним, о мирном плане США западные СМИ начали писать на прошлой неделе. Согласно слухам, его разрабатывали не только американские чиновники, но и российские.

Авторитетные издания писали о том, что план состоит из 28 пунктов, часть из которых являются для Украины неприемлемыми.

План предусматривал, что Донецкая и Луганская области должны были перейти под полный контроль России. При этом для Украины устанавливался лимит на размер армии - до 600 тысяч личного состава.

На этом фоне украинские чиновники встретились с американскими в Женеве для корректировки мирного плана.

После переговоров президент Украины Владимир Зеленский отметил, что были сигналы того, что украинскую позицию услышали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Женева Офис президента Мирные переговоры Война в Украине мирный план США
Новости
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины