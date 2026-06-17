Трамп назвал условие для возобновления ударов по Ирану

"Это меморандум о взаимопонимании. Если все не будет выполнено в течение 60 дней, ничего страшного. Мы снова начнем бомбардировки", - сказал он.

Президент США отметил, что не хочет этого делать, поскольку "ситуация сложилась очень хорошо".

"Но, возможно, нам придется это сделать, потому что мы ни за что не позволим им получить ядерное оружие", - подчеркнул Трамп.

Напомним, 14 июня Трамп сообщил о достижении мирных договоренностей между США и Ираном. Документ предусматривает возобновление Тегераном свободного судоходства через Ормуз и отмену американской военно-морской блокады иранских портов.

Подписание меморандума запланировано на 19 июня в Женеве. Как отметил Трамп, после официального оформления режима прекращения огня стороны приступят к переговорам о будущем иранской ядерной программы.