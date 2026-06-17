Трамп назвав умову для відновлення ударів по Ірану

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими бомбардуваннями, якщо угоди не буде досягнуто протягом певного проміжку часу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час виступу на саміті G7.
"Це меморандум про взаєморозуміння. Якщо все не буде виконано за 60 днів, нічого страшного. Ми знову почнемо бомбардування", - сказав він.
Президент США зауважив, що не хоче цього робити, оскільки "ситуація склалася дуже добре".
"Але, можливо, нам доведеться це зробити, бо ми нізащо не дозволимо їм отримати ядерну зброю", - наголосив Трамп.
Нагадаємо, 14 червня Трамп повідомив про досягнення мирних домовленостей між США та Іраном. Документ передбачає відновлення Тегераном вільного судноплавства через Ормуз та скасування американської військово-морської блокади іранських портів.
Підписання меморандуму заплановане на 19 червня у Женеві. Як зазначив Трамп, після офіційного оформлення режиму припинення вогню сторони перейдуть до переговорів щодо майбутнього іранської ядерної програми.
Водночас глава Білого дому наголосив, що США можуть поновити військові удари по Ірану, якщо Вашингтон і Тегеран не досягнуть остаточної домовленості з ядерного питання.
Також CNN писало, що Ізраїль звертався до американської сторони з проханням надати текст угоди з Іраном, проте отримав відмову. Таким чином один із головних союзників США поки не має доступу до змісту документа.