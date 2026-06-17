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Трамп назвал условие для возобновления ударов по Ирану

20:53 17.06.2026 Ср
2 мин
Чего Вашингтон никогда не позволит сделать Тегерану?
aimg Валерий Ульяненко
Трамп назвал условие для возобновления ударов по Ирану Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми бомбардировками, если соглашение не будет достигнуто в течение определенного периода времени.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время выступления на саммите G7.

"Это меморандум о взаимопонимании. Если все не будет выполнено в течение 60 дней, ничего страшного. Мы снова начнем бомбардировки", - сказал он.

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Президент США отметил, что не хочет этого делать, поскольку "ситуация сложилась очень хорошо".

"Но, возможно, нам придется это сделать, потому что мы ни за что не позволим им получить ядерное оружие", - подчеркнул Трамп.

Напомним, 14 июня Трамп сообщил о достижении мирных договоренностей между США и Ираном. Документ предусматривает возобновление Тегераном свободного судоходства через Ормуз и отмену американской военно-морской блокады иранских портов.

Подписание меморандума запланировано на 19 июня в Женеве. Как отметил Трамп, после официального оформления режима прекращения огня стороны приступят к переговорам о будущем иранской ядерной программы.

В то же время глава Белого дома подчеркнул, что США могут возобновить военные удары по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не достигнут окончательной договоренности по ядерному вопросу.

Также CNN писало, что Израиль обращался к американской стороне с просьбой предоставить текст соглашения с Ираном, однако получил отказ. Таким образом, один из главных союзников США пока не имеет доступа к содержанию документа.

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