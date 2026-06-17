Трамп назвав умову для відновлення ударів по Ірану

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими бомбардуваннями, якщо угоди не буде досягнуто протягом певного проміжку часу.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Трамп заявив під час виступу на саміті G7.

"Це меморандум про взаєморозуміння. Якщо все не буде виконано за 60 днів, нічого страшного. Ми знову почнемо бомбардування", - сказав він.

Президент США зауважив, що не хоче цього робити, оскільки "ситуація склалася дуже добре".

"Але, можливо, нам доведеться це зробити, бо ми нізащо не дозволимо їм отримати ядерну зброю", - наголосив Трамп.

Нагадаємо, 14 червня Трамп повідомив про досягнення мирних домовленостей між США та Іраном. Документ передбачає відновлення Тегераном вільного судноплавства через Ормуз та скасування американської військово-морської блокади іранських портів.

Підписання меморандуму заплановане на 19 червня у Женеві. Як зазначив Трамп, після офіційного оформлення режиму припинення вогню сторони перейдуть до переговорів щодо майбутнього іранської ядерної програми.