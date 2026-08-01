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СБУ за ночь поразила три НПЗ России на расстоянии почти 1600 км.

14:59 01.08.2026 Сб
2 мин
Дальнобойные дроны нанесли удары по одному из ключевых промышленных регионов России.
aimg Мария Науменко
СБУ за ночь поразила три НПЗ России на расстоянии почти 1600 км. Фото: сотрудник Службы безопасности Украины (facebook.com/SecurSerUkraine)
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Украина нанесла новый дальнобойный удар по стратегическим объектам России. Целями стали три нефтеперерабатывающих завода в Башкортостане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского и Службу безопасности Украины.

По словам президента, в ночь на 1 августа подразделения СБУ поразили инфраструктуру трех российских нефтеперерабатывающих заводов в Башкортостане. Объекты расположены почти в 1600 километрах от государственной границы Украины.

"Заводы, которые перерабатывают миллионы тонн нефти в год. Спасибо за точность! Продолжаем наше справедливое давление. План дальнобойных санкций шаг за шагом выполняется", - отметил Зеленский.

В СБУ уточнили, что дальнобойные беспилотники поразили инфраструктуру предприятий "Башнефть-УНПЗ", "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-Уфанефтехим", входящих в структуру "Башнефти" и образующих один из крупнейших нефтеперерабатывающих кластеров России.

Общая мощность этих предприятий превышает 23 млн. тонн нефти в год. Они производят бензин, дизельное горючее, авиационный керосин, смазочные материалы и другую продукцию, которая, по данным СБУ, используется для обеспечения нужд российской армии.

Кроме этого, украинские дроны поразили в Краснодарском крае три радиолокационные станции "Подлёт-К1" и одну РЛС "Каста-2Е2". Эти комплексы используются русскими войсками для обнаружения воздушных целей.

В СБУ отметили, что нефтеперерабатывающие заводы являются законными военными целями, ведь снабжают российскую армию топливом и приносят значительные доходы, за счет которых финансируется война против Украины.

Ранее Генеральный штаб ВСУ также сообщил опоражении состава морских безэкипажных катеров в Крыму, двух железнодорожных мостов, подразделения радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ, ремонтной базы и складов беспилотников окупантов.

Также этой ночью украинские дроны потопили российский контейнеровоз Yanina в Черном море. Судно принадлежало компании FESCO, входящей в структуру "Росатома".

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СБУ за ночь поразила три НПЗ России на расстоянии почти 1600 км.
СБУ за ночь поразила три НПЗ России на расстоянии почти 1600 км.
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