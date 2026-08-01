СБУ за ночь поразила три НПЗ России на расстоянии почти 1600 км.

Украина нанесла новый дальнобойный удар по стратегическим объектам России. Целями стали три нефтеперерабатывающих завода в Башкортостане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского и Службу безопасности Украины .

По словам президента, в ночь на 1 августа подразделения СБУ поразили инфраструктуру трех российских нефтеперерабатывающих заводов в Башкортостане. Объекты расположены почти в 1600 километрах от государственной границы Украины.

"Заводы, которые перерабатывают миллионы тонн нефти в год. Спасибо за точность! Продолжаем наше справедливое давление. План дальнобойных санкций шаг за шагом выполняется", - отметил Зеленский.

В СБУ уточнили, что дальнобойные беспилотники поразили инфраструктуру предприятий "Башнефть-УНПЗ", "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-Уфанефтехим", входящих в структуру "Башнефти" и образующих один из крупнейших нефтеперерабатывающих кластеров России.

Общая мощность этих предприятий превышает 23 млн. тонн нефти в год. Они производят бензин, дизельное горючее, авиационный керосин, смазочные материалы и другую продукцию, которая, по данным СБУ, используется для обеспечения нужд российской армии.

Кроме этого, украинские дроны поразили в Краснодарском крае три радиолокационные станции "Подлёт-К1" и одну РЛС "Каста-2Е2". Эти комплексы используются русскими войсками для обнаружения воздушных целей.

В СБУ отметили, что нефтеперерабатывающие заводы являются законными военными целями, ведь снабжают российскую армию топливом и приносят значительные доходы, за счет которых финансируется война против Украины.