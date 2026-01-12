Трамп назвал оборону Гренландии "двумя собачьими упряжками"

"Гренландия должна заключить соглашение (с США - ред.), потому что Гренландия не хочет, чтобы Россия или Китай захватили власть. Их защита, по сути, - это лишь две собачьи упряжки", - отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что если США не возьмут контроль над Гренландией, тогда это обязательно сделает Россия или Китай.

"И я не позволю этому произойти", - добавил президент Соединенных Штатов.