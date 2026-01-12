RU

Трамп назвал оборону Гренландии "двумя собачьими упряжками"

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Гренландии стоит согласиться на соглашение с Соединенными Штатами, ведь их оборона - это лишь "две собачьи упряжки".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Гренландия должна заключить соглашение (с США - ред.), потому что Гренландия не хочет, чтобы Россия или Китай захватили власть. Их защита, по сути, - это лишь две собачьи упряжки", - отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что если США не возьмут контроль над Гренландией, тогда это обязательно сделает Россия или Китай.

"И я не позволю этому произойти", - добавил президент Соединенных Штатов.

 

Что предшествовало

Напомним, ранее Трамп не исключил возможности "возвращения" Гренландии к США, и даже ценой распада НАТО. Американский президент считает Альянс малоэффективным без ведущей роли Соединенных Штатов.

В Дании резко отреагировали на такие посягательства со стороны США. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы в адрес Гренландии и уважать суверенитет королевства. А в Гренландии представители всех пяти политических партий заявили, что гренландский народ не желает быть американцами.

На этом фоне Британия начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии для усиления безопасности в Арктике и снятия беспокойства президента США Дональда Трампа.

Также сообщалось, что Германия может предложить создать совместную миссию НАТО с официальной целью мониторить и защищать интересы безопасности Альянса в Арктическом регионе. На самом деле главной задачей новой миссии будет защита Гренландии.

