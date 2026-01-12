Трамп назвал оборону Гренландии "двумя собачьими упряжками"

Гренландии стоит согласиться на соглашение с Соединенными Штатами, ведь их оборона - это лишь "две собачьи упряжки".
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
"Гренландия должна заключить соглашение (с США - ред.), потому что Гренландия не хочет, чтобы Россия или Китай захватили власть. Их защита, по сути, - это лишь две собачьи упряжки", - отметил Трамп.
Он также подчеркнул, что если США не возьмут контроль над Гренландией, тогда это обязательно сделает Россия или Китай.
"И я не позволю этому произойти", - добавил президент Соединенных Штатов.
Напомним, ранее Трамп не исключил возможности "возвращения" Гренландии к США, и даже ценой распада НАТО. Американский президент считает Альянс малоэффективным без ведущей роли Соединенных Штатов.
В Дании резко отреагировали на такие посягательства со стороны США. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы в адрес Гренландии и уважать суверенитет королевства. А в Гренландии представители всех пяти политических партий заявили, что гренландский народ не желает быть американцами.
На этом фоне Британия начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии для усиления безопасности в Арктике и снятия беспокойства президента США Дональда Трампа.
Также сообщалось, что Германия может предложить создать совместную миссию НАТО с официальной целью мониторить и защищать интересы безопасности Альянса в Арктическом регионе. На самом деле главной задачей новой миссии будет защита Гренландии.