Трамп назвав оборону Гренландії "двома собачими упряжками"

Гренландії варто погодитись на угоду зі Сполученими Штатами, адже їх оборона – це лише "дві собачі упряжки".
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Гренландія повинна укласти угоду (з США – ред.), бо Гренландія не хоче, щоб Росія чи Китай захопили владу. Їхній захист, по суті, — це лише дві собачі упряжки", - зазначив Трамп.
Він також підкреслив, що якщо США не візьмуть контроль над Гренландією, тоді це обов'язково зробить Росія, чи Китай.
"І я не дозволю цьому статися", - додав президент Сполучених Штатів.
Нагадаємо, раніше Трамп не виключив можливості "повернення" Гренландії до США, і навіть ціною розпаду НАТО. Американський президент вважає Альянс малоефективним без провідної ролі Сполучених Штатів.
У Данії різко відреагували на такі зазіхання з боку США. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала Трампа припинити погрози на адресу Гренландії та поважати суверенітет королівства. А в Гренландії представники усіх п'яти політичних партій заявили, що гренландський народ не бажає бути американцями.
На цьому фоні Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії для посилення безпеки в Арктиці та зняття занепокоєння президента США Дональда Трампа.
Також повідомлялось, що Німеччина може запропонувати створити спільну місію НАТО з офіційною ціллю моніторити та захищати безпекові інтереси Альянсу в Арктичному регіоні. Насправді ж головним завданням нової місії буде захист Гренландії.