Трамп назвал Норвегию "страной-отстойником" из-за Нобелевской премии: реакция МИД

Президент США Дональд Трамп назвал Норвегию "отстойником" из-за неполученной Нобелевской премии мира. Глава МИД страны Эспен Барт Эйде ответил на обвинения американского лидера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.
Во время предвыборной меры американский политик подверг резкой критике норвежские власти. Он заявил, что Норвегия превратилась в "страну-отстойник" из-за того, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.
В ответ Эспен Барт Эйде подчеркнул, что Трамп прекрасно знаком с правилами работы комитета и его статусом.
"Он очень хорошо знает, что Нобелевский комитет независим. Мы напоминали об этом, если кто-то сомневается, и так остается до сих пор", - подчеркнул министр в ответ на слова президента США.
Напомним, норвежский Нобелевский комитет объявил лауреата премии мира-2026. Ею стала южноафриканская правозащитница Нави Пиллей, которой присудили награду "за ее усилия по продвижению мира и международному праву".
В то же время лауреатом премии по литературе стала канадская писательница Энн Карсон "за ее смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы".
Отметим, в прошлом году Норвежский нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира венесуэльскому политику Марии Корини Мачадо. Она заявила, что посвящает награду Дональду Трампу.
После этого администрация президента США раскритиковала решение Нобелевского комитета, назвав его политически мотивированным. Кроме того, Трамп провел разговор с Мачадо.
Позже, 16 января, Мачадо передала медаль Нобелевской премии Трампу. Это произошло после того, как США провели операцию в Венесуэле и захватили Николаса Мадуро.