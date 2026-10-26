Трамп назвав Норвегію "країною-відстійником" через Нобелівську премію: реакція МЗС

Під час передвиборчого заходу американський політик різко розкритикував норвезьку владу. Він заявив, що Норвегія перетворилася на "країну-відстійник" через те, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

У відповідь Еспен Барт Ейде наголосив, що Трамп чудово обізнаний із правилами роботи комітету та його статусом.

"Він дуже добре знає, що Нобелівський комітет є незалежним. Ми нагадували про це, якщо хтось сумнівається, і так залишається й досі", - підкреслив міністр у відповідь на слова президента США.

Нагадаємо, норвезький Нобелівський комітет оголосив лауреата премії миру-2026. Нею стала південноафриканська правозахисниця Наві Піллей, якій присудли нагороду "за її зусилля з просування миру та міжнародного права".

Водерочас лауреатом премії з літератури стала канадська письменниця Енн Карсон "за її сміливу та винахідливу творчість, яка, у грайливому діалозі з класичною традицією, створила нові форми для сучасної літератури".