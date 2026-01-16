Мачадо передала Нобелевскую премию мира Трампу, – Reuters
Лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира-2025 Мария Корина Мачадо передала медаль Нобелевской премии президенту США Дональду Трампу, отметив его понимание ситуации в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.
Мария Корина Мачадо преподнесла американскому лидеру медаль Нобелевской премии мира, подчеркнув, что во время встречи смогла обсудить ожидания и надежды венесуэльцев в сложный период для страны.
При этом журналистам она не уточнила, принял ли Трамп подарок официально.
Официальные правила Нобелевской премии
Норвежский Нобелевский комитет ранее заявил, что после объявления лауреата награда не может быть отменена, разделена или передана другим лицам. Решение о присуждении премии является окончательным и сохраняется навсегда.
Исторические прецеденты
Reuters напоминает, что подобные передачи премий уже имели место в истории. Так, в 1943 году лауреат Нобелевской премии по литературе Кнут Гамсун подарил медаль министру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу, что стало спорным, но задокументированным случаем в истории.
Предыстория
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо предложила президенту США Дональду Трампу разделить полученную ею Нобелевскую премию мира, подчеркнув, что считает его действия исторически значимыми и способствующими демократическим изменениям в Венесуэле. Она отметила, что медаль премии, которую получила в октябре, была наградой, к которой Трамп стремился на протяжении многих лет.
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира-2025 "за ее непрерывную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии".
Мачадо, бывшая депутат Национальной ассамблеи и основательница организации "Сумате", активно участвовала в протестах против режима Николаса Мадуро, возглавляла оппозиционную партию Vente Venezuela и координировала объединение продемократических сил через альянс Soy Venezuela.
Ее деятельность охватывает как политическую борьбу, так и общественную работу, включая благотворительные проекты для детей и образовательные инициативы, направленные на развитие демократических институтов.
Именно системная и многоплановая работа Мачадо по укреплению демократии и защите гражданских прав в условиях репрессивного режима стала основанием для признания ее заслуг норвежским Нобелевским комитетом.
Напоминаем, что венесуэльский оппозиционный лидер Мария Корина Мачадо посвятила свою Нобелевскую премию мира-2025 президенту США Дональду Трампу, подчеркнув, что награда символизирует усилия всего венесуэльского народа в борьбе за свободу и демократические изменения.
Отметим, что после вручения Нобелевской премии мира венесуэльскому оппозиционному лидеру Марии Корине Мачадо, один из соратников Николаса Мадуро потребовал через Верховный суд лишить гражданства оппозиционных политиков, включая Мачадо, аргументируя это их якобы "нелюбовью к стране".