"Она приняла ее в мою честь": Трамп отреагировал на присуждение Нобелевской премии мира
Президент США Дональд Трамп пообщался с лауреатом Нобелевской премии мира Марией Кориной Мачадо, которая посвятила свою награду ему. Разговор состоялся после того, как администрация Трампа раскритиковала решение Нобелевского комитета, назвав его политическим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Заметим, что Нобелевский комитет объявил, что премия 2025 года будет присуждена Мачадо "за продвижение демократических прав в Венесуэле и ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".
Мачадо в своем заявлении поблагодарила Трампа, отметив, что разговаривала с ним, но отказалась предоставлять детали разговора.
Президент США подтвердил, что общался с Мачадо, добавив, что она была "очень приятной".
"Человек, который на самом деле получил Нобелевскую премию, позвонил мне и сказал: "Я принимаю это в вашу честь, потому что вы действительно этого заслуживали", - отметил Трамп.
Он также пошутил после этого разговора.
"Я не сказал: "Тогда отдай это мне", хотя, думаю, она могла бы. Она была очень милой", - отметил президент США.
Президент добавил, что помогал Мачадо на ее пути.
"В Венесуэле им нужна большая помощь, это настоящая катастрофа. Можно также сказать, что ее выдали на 2024 год, а я баллотировался на должность в 2024 году".
Напомним, что вскоре после объявления о присуждении Нобелевской премии администрация Трампа отреагировала негативно на решение комитета, подчеркнув политический аспект награждения.
Заметим, что в этом году президент США Дональд Трамп неоднократно хвастался, что он завершил семь войн, которые длились десятилетиями.
В частности, недавно он заставил ХАМАС пойти на мирное соглашение с Израилем согласно плану США по завершению войны в Секторе Газа.
Но, несмотря на это, Норвежский нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира венесуэльскому политику Марии Корини Мачадо.
Стоит отметить, что Мачадо действительно посвятила Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу.