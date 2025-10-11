"Она приняла ее в мою честь": Трамп отреагировал на присуждение Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп пообщался с лауреатом Нобелевской премии мира Марией Кориной Мачадо, которая посвятила свою награду ему. Разговор состоялся после того, как администрация Трампа раскритиковала решение Нобелевского комитета, назвав его политическим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Заметим, что Нобелевский комитет объявил, что премия 2025 года будет присуждена Мачадо "за продвижение демократических прав в Венесуэле и ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

Мачадо в своем заявлении поблагодарила Трампа, отметив, что разговаривала с ним, но отказалась предоставлять детали разговора.

Президент США подтвердил, что общался с Мачадо, добавив, что она была "очень приятной".

"Человек, который на самом деле получил Нобелевскую премию, позвонил мне и сказал: "Я принимаю это в вашу честь, потому что вы действительно этого заслуживали", - отметил Трамп.

Он также пошутил после этого разговора.

"Я не сказал: "Тогда отдай это мне", хотя, думаю, она могла бы. Она была очень милой", - отметил президент США.

Президент добавил, что помогал Мачадо на ее пути.

"В Венесуэле им нужна большая помощь, это настоящая катастрофа. Можно также сказать, что ее выдали на 2024 год, а я баллотировался на должность в 2024 году".

Напомним, что вскоре после объявления о присуждении Нобелевской премии администрация Трампа отреагировала негативно на решение комитета, подчеркнув политический аспект награждения.