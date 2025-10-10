Нобелевская премия мира-2025: кому досталась престижная награда года

Норвежский нобелевский комитет объявил лауреата премии мира-2025. Ею стала венесуэльский политик Мария Корина Мачадо "за ее непрерывную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Нобеля.

Мария Корина Мачадо Париска - венесуэльский политик и общественный деятель, филантроп, депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы (2011-2014). Учредительница и бывшая глава благотворительной организации Сумате.

Кандидат в президенты Венесуэлы на выборах 2012 года. Оппозиционер, активистка демократического движения, противник социалистического правительства Николаса Мадуро.

Мачадо была одной из ведущих фигур во время венесуэльских протестов 2014 года против правительства Николаса Мадуро.

30 июня 2023 года правительство Венесуэлы лишило оппозиционную венесуэльскую политику права занимать должность сроком на 15 лет из-за ее лидерства в антиправительственных протестах.

Биография, жизненный и политический путь Марии Корина Мачадо

Мачадо родилась 7 октября 1967 года в Каракасе (Венесуэла). Ее отец - предприниматель, связанный с компанией Sivensa, а мать - психолог.

Она росла старшей из четырех дочерей, воспитывалась в католической традиции. Окончила частную школу в Венесуэле, затем училась в школах-интернатах в США, совершила несколько поездок по странам Европы. Прапрадедом Мачадо был Эдуардо Бланко - венесуэльский политик и писатель, автор романа "Героическая Венесуэла" (1881), который был убит во время восстания против венесуэльского диктатора Хуана Висенте Гомеса.

Мачадо окончила Католический университет Андреса Бельо по специальности промышленного машиностроения, имеет степень магистра в области финансов Института перспективных исследований в области управления в Каракасе.

В 1992 году Мачадо основала благотворительный "Фонд Атенеа", средства которого были направлены на помощь детям-сиротам и беспризорным детям Каракаса. Работала в автомобильной промышленности, короткое время работала в бизнесе, в 1993 году вернулась в Каракас. Мачадо разведена, имеет троих детей.

Десять лет спустя она стала одной из учредительниц организации "Сумате", которая способствует проведению свободных и честных выборов, а также проводит обучение и мониторинг выборов.

В 2010 году она была избрана в Национальную ассамблею, набрав рекордное количество голосов. В 2014 году режим отстранил ее от должности. Мачадо возглавляет оппозиционную партию Vente Venezuela и в 2017 году помогла учредить альянс Soy Venezuela, объединяющий продемократические силы в стране, несмотря на политические разногласия.

В 2023 году она объявила свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года. Когда ей заблокировали участие в выборах, она поддержала альтернативного кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутия.

Оппозиция широко мобилизовалась и собрала систематическую документацию, подтверждающую ее победу на выборах. Режим же объявил о своей "победе" и усилил контроль над властью.

Мачадо объявили лауреатом Нобелевской премии мира, прежде всего, за ее усилия по продвижению демократии в Венесуэле.

Чем особенна Нобелевская премия

Нобелевские премии были учреждены по завещанию шведского изобретателя и мецената Альфреда Нобеля (1833-1896). Самым известным его изобретением стал динамит, что принесло ему значительную прибыль.

После смерти Нобеля его состояние направили на создание фонда, доходы из которого ежегодно распределяются между выдающимися деятелями в физике, химии, медицине, литературе и мире. Первое вручение состоялось в 1901 году.

Впоследствии в перечень добавили премию по экономике, основанную Банком Швеции в конце 1960-х годов.

Сумма премии меняется в зависимости от доходов Фонда Нобеля. В этом году денежное вознаграждение за получение "нобелевки" установлено в размере 11 млн шведских крон (примерно 1,05 млн долларов США).

Каждый лауреат получает денежное вознаграждение, диплом и золотую медаль. Награду могут присудить только отдельным людям, за исключением премии мира, которую также могут получить организации.

Кого номинировали на "нобелевку" в 2025 году

На Нобелевскую премию мира в этом году было выдвинуто 338 кандидатов, из которых 244 - отдельные лица, а 94 - организации. Это значительное увеличение по сравнению с прошлым годом, когда было номинантов.

Наибольшее же количество фиксировалось в 2016 году, когда выдвинули 376 кандидатов.

Конечный срок подачи выдвижений на Нобелевскую премию мира за 2025 год был 31 января.

Список номинантов остается тайным в течение 50 лет, а самовыдвижение на премию не допускается.

Среди возможных претендентов на нынешнюю Нобелевскую премию мира, как писало Reuters, называли ряд международных организаций и правозащитников. Среди них - УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, "Красный Крест", "Врачи без границ", а также суданская инициатива Emergency Response Rooms.

Среди индивидуальных кандидатов - гонконгская активистка Чоу Хан-дун, которая находится под арестом за участие в демократических протестах, и канадский правозащитник Ирвин Котлер, известный своей борьбой за права человека и противодействием антисемитизму. Также упоминаются НАТО и Международный уголовный суд.

Трамп хотел получить награду

Одержимый идеей получить Нобелевскую премию мира является президент США Дональд Трамп, но его шансы на победу называли невысокими, в частности из-за политических споров.

Многие страны и организации выдвинули Трампа на премию мира, хотя критики считают, что его действия не соответствуют критериям лауреата.

Трамп заявил, что для США будет "оскорблением", если он не получит Нобелевскую премию мира, ведь, по его словам, именно он "остановил семь глобальных конфликтов". Политик не скрывает зависти к экс-президенту США Бараку Обаме, который стал лауреатом в 2009 году, и иронизирует, что награду тому дали только "за победу на выборах".

И хотя букмекеры давали президенту США неплохие шансы на победу, среди фаворитов они также называли президента Украины Владимира Зеленского и Юлию Навальную (жена умершего в российской тюрьме оппозиционера Алексея Навального).

Заметим, что уже далеко не первый год украинский лидер упоминается как кандидат на эту премию. Но, как писали западные медиа, Зеленский вряд ли может победить, поскольку он является президентом страны, которая находится в состоянии войны.

Кто получил награду в прошлом году

В отличие от большинства Нобелевских премий, которые традиционно присуждают и объявляют в Стокгольме, лауреатов премии мира выбирают в Осло. Этим занимается Норвежский Нобелевский комитет - независимый орган из пяти членов, которых назначает парламент Норвегии.

В 2024 году Нобелевскую премию мира получила японская организация Nihon Hidankyo, которая уже много десятилетий ведет борьбу за глобальное ядерное разоружение.

Объединение было создано еще в 1956 году людьми, которые пережили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Его цель - добиться от правительства Японии более активной защиты прав пострадавших и выступать за полный запрет использования ядерного оружия.

Члены Nihon Hidankyo активно работают над тем, чтобы мир не забывал о последствиях ядерной войны. Они собрали тысячи свидетельств очевидцев, обнародовали многочисленные резолюции и обращения, а также ежегодно участвуют в сессиях ООН и международных мирных форумах. Их деятельность способствовала формированию так называемого "ядерного табу" - морального принципа, запрещающего использование ядерного оружия.

В течение десятилетий организацию неоднократно выдвигали на премию мира - в 1985, 1994 и 2015 годах. И только в 2024-м усилия активистов были признаны на самом высоком уровне. Nihon Hidankyo отметили "за неутомимую борьбу за мир без ядерного оружия и за свидетельства, которые напоминают человечеству, что оно никогда не должно быть применено снова".