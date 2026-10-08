ua en ru
Чт, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе: кто получил награду в этом году

14:03 08.10.2026 Чт
3 мин
aimg Ирина Гамерская
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе: кто получил награду в этом году Фото: кто получил Нобелевскую премию по литературе (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Нобелевский комитет сегодня, 8 октября, объявил лауреата Нобелевской премии по литературе. Ею стала канадская писательница Энн Карсон "за ее смелое и изобретательное творчество, которое, в игривом диалоге с классической традицией, создало новые формы для современной литературы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Нобеля.

Что известно о лауреате по литературе

Нынешняя лауреатка Нобелевской премии Энн Карсон родилась в 1950 году в Торонто, Канада. В 1981 году она опубликовала докторскую диссертацию по классической филологии под названием "Odi et Amo Ergo Sum", а на протяжении всей своей карьеры совмещала написание поэзии с переводческой деятельностью и преподаванием в разных университетах.

Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе: кто получил награду в этом году
Название

Почти все ее литературное творчество сосредоточено на пересечении двух вещей: одержимости филолога словами и стремлении поэта наделить их новыми значениями. Сама Карсон называет этимологию слов отправной точкой всего своего творчества.

Энн Карсон несколько лет проживала в Монреале и преподавала в Университете Макгилла, в Мичиганском университете и в Принстонском университете (с 1980 по 1987 год).

Она является стипендиаткой Гуггенгайма в 1998 году, а в 2000 году - получатель стипендии Мак-Артура. Лауреат Литературной премии Ланнана.

В 2014 году получила поэтическую премию Гриффина за сборник Red Doc> и признана выдающейся поэтессой 21 века.

Прошлогодняя премия в области литературы

В прошлом году лауреатом в сфере литературы стал венгерский писатель Ласло Краснохоркаи "за его убедительное и пророческое творчество, которое среди апокалиптического террора подтверждает силу искусства".

Отметили его роман "Гершт 07769" за точное изображение нестабильности в стране. Читатель переносится в маленький городок Германии, страдающий из-за социальной анархии, убийств и поджогов. Эта книга о насилии и красоте.

Краснохоркаи резко выступал против бывшего венгерского премьера Виктора Орбана. Писатель критиковал политику венгерского правительства. В этой связи эмигрировал из Венгрии. Также нобелиат имеет четкую проукраинскую позицию и осудил российское вторжение в Украину.

Нобелевская премия по литературе

Первым лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Рене Сюлли-Прюд. Эту премию, в отличие от других литературных премий, дают за все творческое наследие в течение жизни, хотя и выделяют отдельные произведения. По словам Альфреда Нобеля, премию присуждают автору, который "в области литературы создал величайшее произведение в идеалистическом направлении".

На лицевой стороне медали изображен профиль Альфреда Нобеля, а на обратной - молодой человек, сидящий под лавровым деревом, завороженно слушает и записывает песню Музы. Также отчеканен лозунг, в переводе с латыни означает: "Благословенно жить человеческой жизнью, улучшенной через открытые искусства". Также, в отличие от медалей по физике и химии, имена лауреатов выбиты на скрытой пластине на ребре или под фигурами.

Нобелевская неделя 2026

Напомним, что Нобелевская неделя длится с 5 октября. Нобелевская премия – одна из самых престижных премий мира, которую ежегодно присуждают за выдающиеся научные исследования изобретения и деятельность, так или иначе влияющие на общество.

В понедельник, 5 октября, Нобелевскую премию по физиологии или медицине получили Карл Дайссерот, Петер Гегеманн и Георг Нагель "за открытия, касающиеся управляемых светом ионных каналов и оптогенетики".

Завтра ожидается оглашение лауреатов премии мира. Они станут известны в пятницу, 9 октября. Нобелевскую неделю завершат результаты премии по экономике.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нобелевская премия
Новости
Россия хочет превратить Киев в энергоостров: блиц с Омельченко об отключениях света
Россия хочет превратить Киев в энергоостров: блиц с Омельченко об отключениях света
Аналитика
Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры