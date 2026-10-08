Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе: кто получил награду в этом году

Нобелевский комитет сегодня, 8 октября, объявил лауреата Нобелевской премии по литературе. Ею стала канадская писательница Энн Карсон "за ее смелое и изобретательное творчество, которое, в игривом диалоге с классической традицией, создало новые формы для современной литературы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Нобеля.

Что известно о лауреате по литературе

Нынешняя лауреатка Нобелевской премии Энн Карсон родилась в 1950 году в Торонто, Канада. В 1981 году она опубликовала докторскую диссертацию по классической филологии под названием "Odi et Amo Ergo Sum", а на протяжении всей своей карьеры совмещала написание поэзии с переводческой деятельностью и преподаванием в разных университетах.

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Почти все ее литературное творчество сосредоточено на пересечении двух вещей: одержимости филолога словами и стремлении поэта наделить их новыми значениями. Сама Карсон называет этимологию слов отправной точкой всего своего творчества.

Энн Карсон несколько лет проживала в Монреале и преподавала в Университете Макгилла, в Мичиганском университете и в Принстонском университете (с 1980 по 1987 год).

Она является стипендиаткой Гуггенгайма в 1998 году, а в 2000 году - получатель стипендии Мак-Артура. Лауреат Литературной премии Ланнана.

В 2014 году получила поэтическую премию Гриффина за сборник Red Doc> и признана выдающейся поэтессой 21 века.

Прошлогодняя премия в области литературы

В прошлом году лауреатом в сфере литературы стал венгерский писатель Ласло Краснохоркаи "за его убедительное и пророческое творчество, которое среди апокалиптического террора подтверждает силу искусства".

Отметили его роман "Гершт 07769" за точное изображение нестабильности в стране. Читатель переносится в маленький городок Германии, страдающий из-за социальной анархии, убийств и поджогов. Эта книга о насилии и красоте.

Краснохоркаи резко выступал против бывшего венгерского премьера Виктора Орбана. Писатель критиковал политику венгерского правительства. В этой связи эмигрировал из Венгрии. Также нобелиат имеет четкую проукраинскую позицию и осудил российское вторжение в Украину.

Нобелевская премия по литературе

Первым лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Рене Сюлли-Прюд. Эту премию, в отличие от других литературных премий, дают за все творческое наследие в течение жизни, хотя и выделяют отдельные произведения. По словам Альфреда Нобеля, премию присуждают автору, который "в области литературы создал величайшее произведение в идеалистическом направлении".

На лицевой стороне медали изображен профиль Альфреда Нобеля, а на обратной - молодой человек, сидящий под лавровым деревом, завороженно слушает и записывает песню Музы. Также отчеканен лозунг, в переводе с латыни означает: "Благословенно жить человеческой жизнью, улучшенной через открытые искусства". Также, в отличие от медалей по физике и химии, имена лауреатов выбиты на скрытой пластине на ребре или под фигурами.