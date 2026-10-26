Трамп назвал Норвегию "страной-отстойником" из-за Нобелевской премии: реакция МИД

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK .

Во время предвыборной меры американский политик подверг резкой критике норвежские власти. Он заявил, что Норвегия превратилась в "страну-отстойник" из-за того, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

В ответ Эспен Барт Эйде подчеркнул, что Трамп прекрасно знаком с правилами работы комитета и его статусом.

"Он очень хорошо знает, что Нобелевский комитет независим. Мы напоминали об этом, если кто-то сомневается, и так остается до сих пор", - подчеркнул министр в ответ на слова президента США.

Напомним, норвежский Нобелевский комитет объявил лауреата премии мира-2026. Ею стала южноафриканская правозащитница Нави Пиллей, которой присудили награду "за ее усилия по продвижению мира и международному праву".

В то же время лауреатом премии по литературе стала канадская писательница Энн Карсон "за ее смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы".