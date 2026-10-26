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Трамп назвав Норвегію "країною-відстійником" через Нобелівську премію: реакція МЗС

15:55 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Трамп назвав Норвегію "країною-відстійником" через Нобелівську премію: реакція МЗС Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп назвав Норвегію "відстійником" через неотриману Нобелівську премію миру. Глава МЗС країни Еспен Барт Ейде відповів на звинувачення американського лідера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

Під час передвиборчого заходу американський політик різко розкритикував норвезьку владу. Він заявив, що Норвегія перетворилася на "країну-відстійник" через те, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

У відповідь Еспен Барт Ейде наголосив, що Трамп чудово обізнаний із правилами роботи комітету та його статусом.

"Він дуже добре знає, що Нобелівський комітет є незалежним. Ми нагадували про це, якщо хтось сумнівається, і так залишається й досі", - підкреслив міністр у відповідь на слова президента США.

Нагадаємо, норвезький Нобелівський комітет оголосив лауреата премії миру-2026. Нею стала південноафриканська правозахисниця Наві Піллей, якій присудли нагороду "за її зусилля з просування миру та міжнародного права".

Водерочас лауреатом премії з літератури стала канадська письменниця Енн Карсон "за її сміливу та винахідливу творчість, яка, у грайливому діалозі з класичною традицією, створила нові форми для сучасної літератури".

Трамп та Нобелівська премія миру

Зазначимо, минулого року Норвезький нобелівський комітет ухвалив рішення присудити Нобелівську премію миру венесуельській політикині Марії Коріні Мачадо. Вона заявила, що присвячує нагороду Дональду Трампу.

Після цього адміністрація президента США розкритикувала рішення Нобелівського комітету, назвавши його політично вмотивованим. Крім того, Трамп провів розмову з Мачадо.

Пізніше, 16 січня, Мачадо передала медаль Нобелівської премії Трампу. Це сталось після того, як США провели операцію у Венесуелі та захопили Ніколаса Мадуро.

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Норвегія Нобелівська премія Дональд Трамп
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