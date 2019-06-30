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Трамп сподівається на зустріч з Кім Чен Ином на кордоні з КНДР

Новини » Політика    30.06.2019 - 05:20
Трамп сподівається на зустріч з Кім Чен Ином на кордоні з КНДР
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп на першій зустрічі (whitehouse.gov)

Трамп відправиться в демілітаризовану зону між двома Кореями

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після серії зустрічей в Південній Кореї попрямував в демілітаризовану зону на кордоні з Північною Кореєю, де сподівається побачитися з Кім Чен Ином. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп сказав, що у нього і північнокорейського лідера були "хороші відносини", і він сподівався зустрітися з ним на кордоні демілітаризованої зони (DMZ), що розділяє дві Кореї.

"Я збираюся в DMZ, і я хотів би привітатися... Це буде дуже недовго", - сказав Трамп групі південнокорейських бізнес-лідерів, включаючи керівників Samsung, Hyundai і SK Groups.

Нагадаємо, раніше Трамп уже припустив можливу зустріч з лідером КНДР після візиту в Японію на саміт G20 і поїздки в Сеул. У відповідь Кім Чен Ин позитивно ставиться до пропозиції президента Трампа зустрітися в демілітаризованій зоні. Проте в КНДР уточнили, що офіційної пропозиції від США не надходило.

Відзначимо, 11 червня президент США Дональд Трамп повідомив, що отримав "дуже теплий" лист від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина на тлі безвиході в ядерних переговорах. Трамп висловив упевненість, що обидві сторони можуть в кінцевому підсумку прийти до угоди про ядерне роззброєння КНДР.

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Новини України встречаКім Чен ИнДональд Трамп
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