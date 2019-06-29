Лідер КНДР відповів на пропозицію Трампа зустрітися

Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (twitter.com sarnoticias)

Північна Корея не отримувала офіційної пропозиції про зустріч

Лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин прихильно відноситься до пропозиції президента Сполучених Штатів Дональда Трампа зустрітися в демілітаризованій зоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТАК.

За словами першого заступника міністра закордонних справ КНДР Цой Сон Хі, північнокорейський лідер не проти зустрічі з Трампом в демілітаризованій зоні на межі двох Корей, однак наразі офіційної пропозиції від США не надходило.

"Це дуже цікава ідея, але ми не отримували офіційної пропозиції щодо цього", - заявив Сон Хі.

У КНДР зазначили, що якщо така зустріч відбудеться, то "вона стане гарною можливістю для покращення двосторонніх відносин" між Вашингтоном та Пхеньяном.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості провести зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час свого візиту до Південної Кореї. Зокрема, Трамп запропонував північнокорейському лідеру провести коротку зустріч в демілітаризованій зоні на кордоні між Сеулом і Пхеньяном.

Як писало РБК-Україна, агентство Reuters з посиланням на джерело в адміністрації президента США повідомляло, що Дональд Трамп не планує зустрічатися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином під час поїздки в Південну Корею.