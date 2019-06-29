ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лідер КНДР відповів на пропозицію Трампа зустрітися

Новини » Політика    29.06.2019 - 09:34
Лідер КНДР відповів на пропозицію Трампа зустрітися
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (twitter.com sarnoticias)

Північна Корея не отримувала офіційної пропозиції про зустріч

Лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин прихильно відноситься до пропозиції президента Сполучених Штатів Дональда Трампа зустрітися в демілітаризованій зоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТАК.

За словами першого заступника міністра закордонних справ КНДР Цой Сон Хі, північнокорейський лідер не проти зустрічі з Трампом в демілітаризованій зоні на межі двох Корей, однак наразі офіційної пропозиції від США не надходило.

"Це дуже цікава ідея, але ми не отримували офіційної пропозиції щодо цього", - заявив Сон Хі.

У КНДР зазначили, що якщо така зустріч відбудеться, то "вона стане гарною можливістю для покращення двосторонніх відносин" між Вашингтоном та Пхеньяном.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості провести зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час свого візиту до Південної Кореї. Зокрема, Трамп запропонував північнокорейському лідеру провести коротку зустріч в демілітаризованій зоні на кордоні між Сеулом і Пхеньяном.

Як писало РБК-Україна, агентство Reuters з посиланням на джерело в адміністрації президента США повідомляло, що Дональд Трамп не планує зустрічатися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином під час поїздки в Південну Корею.

Трамп та Ердоган обговорили закупки російських С-400 США та Китай домовилися не вводити мита
Новини України встречаКім Чен ИнДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся