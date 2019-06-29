Трамп запропонував Кім Чен Ину зустрітися на кордоні з Південною Кореєю

Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (whitehouse.gov)

Трамп відправився в Південну Корею запропонував лідеру КНДР зустрітися в демілітаризованій зоні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключає возвожности зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином під час свого візиту до Південної Кореї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в Twitter.

зокрема, американський президент запропонував північнокорейському лідеру провести коротку зустріч в демілітаризованій зоні на кордоні між Сеулом і Пхеньяном.

"Після деяких дуже важливих зустрічей, включаючи мою зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, я поїду з Японії в Південну Корею (на зустріч з президентом Мун Чже Іном). Якщо голова КНДР це побачить, я б зустрівся з ним у прикордонній / демілітаризованій зоні, просто щоб потиснути йому руку і сказати "Привіт"(?)!", - написав Трамп в своєму мікроблозі.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на джерело в адміністрації президента США повідомляло, що Дональд Трамп не планує зустрічатися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином під час поїздки в Південну Корею.

РБК-Україна писало, що в Державному департаменті Сполучених Штатів сподіваються, що лист американського президента Дональда Трампа лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину може відновити переговори з ядерного роззброєння КНДР.