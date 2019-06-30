ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп надеется на встречу с Ким Чен Ыном на границе с КНДР

Новости » Политика    30.06.2019 - 05:20
Трамп надеется на встречу с Ким Чен Ыном на границе с КНДР
Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп на первой встрече (whitehouse.gov)

Трамп отправится в демилитаризованную зону между двумя Кореями

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после серии встреч в Южной Корее направился в демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей, где надеется увидеться с Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп сказал, что у него и северокорейского лидера были "хорошие отношения", и он надеялся встретиться с ним на границе демилитаризованной зоны (DMZ), разделяющей две Кореи.

"Я собираюсь в DMZ, и я хотел бы поздороваться... Это будет очень недолго", - сказал Трамп группе южнокорейских бизнес-лидеров, включая руководителей Samsung, Hyundai и SK Groups.

Напомним, ранее Трамп уже предположил возможную встречу с лидером КНДР после визита в Японию на саммит G20 и поездки в Сеул. В ответ Ким Чен Ын положительно относится к предложению президента Трампа встретиться в демилитаризованной зоне. Однако в КНДР уточнили, что официального предложения от США не поступало.

Отметим, 11 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что получил “очень теплое” письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на фоне тупика в ядерных переговорах. Трамп выразил уверенность, что обе стороны могут в конечном итоге прийти к соглашению о ядерном разоружении КНДР.

Трамп решил снять ограничения с Huawei Лидер КНДР ответил на предложение Трампа встретиться
Новости Украины встречаКим Чен ЫнДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь