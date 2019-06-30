Трамп надеется на встречу с Ким Чен Ыном на границе с КНДР

Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп на первой встрече (whitehouse.gov)

Трамп отправится в демилитаризованную зону между двумя Кореями

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после серии встреч в Южной Корее направился в демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей, где надеется увидеться с Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп сказал, что у него и северокорейского лидера были "хорошие отношения", и он надеялся встретиться с ним на границе демилитаризованной зоны (DMZ), разделяющей две Кореи.

"Я собираюсь в DMZ, и я хотел бы поздороваться... Это будет очень недолго", - сказал Трамп группе южнокорейских бизнес-лидеров, включая руководителей Samsung, Hyundai и SK Groups.

Напомним, ранее Трамп уже предположил возможную встречу с лидером КНДР после визита в Японию на саммит G20 и поездки в Сеул. В ответ Ким Чен Ын положительно относится к предложению президента Трампа встретиться в демилитаризованной зоне. Однако в КНДР уточнили, что официального предложения от США не поступало.

Отметим, 11 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что получил “очень теплое” письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на фоне тупика в ядерных переговорах. Трамп выразил уверенность, что обе стороны могут в конечном итоге прийти к соглашению о ядерном разоружении КНДР.