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Кім Чен Ин надіслав Трампу лист з пропозицією про зустріч

Новини » Політика    11.06.2019 - 23:26
Кім Чен Ин надіслав Трампу лист з пропозицією про зустріч
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп на першій зустрічі (whitehouse.gov)

У Білому домі отметити, що лист було "дуже теплим"

Лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин направив послання президентові Сполучених штатів Дональду Трампу з пропозицією про зустріч. Як інформує РБК-Україна, про це повідомили в прес-службі Білого дому, пише Reuters.

У разі погодження умов зустрічі вона стане третьою для лищеров США і КНДР. За словами прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс, лист від Кім Чен Ина була "дуже теплим".

"Ми відкриті до пропозицій по зустрічі і вже координуємо цей процес", - додала Сандерс.

Зазначимо, остання зустріч Трампа та Кім Чен Уна, яка була другою в історії лідерів, відбулася в лютому 2019 року у В'єтнамі. Однак переговори, що стосуються ядерного роззброєння Північної Кореї, завершилися раніше запланованого часу і не увінчалися успіхом. Лідери також не зробили спільної заяви.

Тим часом Кім Чен Ин готується до зустрічі з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном, яка відбудеться наступного тижня. Додамо, що Сеул наполягає на тому, щоб саміт був тристороннім з участю Трампа. Південна Корея таким чином очікує, що участь президента США дозволить узгодити спільну декларацію, щоб покласти край Корейській війні 1950-1953 років.

Нагадаємо, раніше помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що проведення нового саміту США та Північної Кореї можливо і залежить тільки від Пхеньяну.

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