ua en ru
Сб, 14 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США не планируют заканчивать войну против Ирана в ближайшие недели, - WSJ

05:33 14.03.2026 Сб
2 мин
Ожидается вечная война?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп пока не собирается заканчивать войну против Ирана. Вместо этого он настаивает на новых ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

"По словам помощников и чиновников, некоторые из внешних советников Трампа призывают его найти выход из ситуации, но президент не планирует немедленно прекращать войну, вместо этого настаивая на продолжении ударов по иранским военным и прокси-силам", - пишет издание.

Также представили американских военных заявили, что конфликт, скорее всего, продлится еще как минимум несколько недель.

В этом же материале сказано, что до начала войны, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн несколько раз говорил президенту Трампу, что нападение США может побудить Иран закрыть Ормузкий пролив.

Трамп в свою очередь признал риск, но все же решился на операцию. Он сказал своей команде, что Тегеран, скорее всего, капитулирует раньше, чем закроет пролив, и даже если Иран попытается это сделать, то войска США справятся.

По итогу спустя две недели после начала войны, иранские лидеры отказываются отступать, а Ормузский пролив "стал самым модным рычагом давления для Тегерана".

США победили, но не полностью

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты фактически победили в войне против Ирана. По его словам, это якобы случилось еще в первый час начала операции. Он подчеркнул, теперь вопрос состоит в том, когда именно завершаться боевые действия.

Согласно публикациям в СМИ, Трампа призывают заканчивать войну против Ирана. При этом атаки все же продолжаются. Так, этой ночью он отчитался, что США осуществили одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока. В частности, на острове Харг были уничтожены все военные цели.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
"Целая Санта-Барбара": Зеленский объяснил, почему переносятся переговоры с РФ
Аналитика
