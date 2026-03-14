Мерц о ситуации в Иране: нам нужен план, как положить конец войне

00:43 14.03.2026 Сб
3 мин
Мир на Ближнем Востоке стал ближе?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Фридрих Мерц (Getty Images)

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал прекратить войну против Ирана и искать способы завершить ее дипломатическим путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на A-news.

Читайте также: Большая сделка или война до конца? Три сценария Трампа в Иране и что они означают для Украины

Во время пресс-конференции в Норвегии Мерца спросили, будет ли Германия добиваться прямых переговоров с Тегераном о возобновлении прохода через Ормузкий пролив для нефтяных танкеров и грузовых судов. Но ответ канцлера был более обширным.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы положить конец войне в Иране. Мы делаем все возможное дипломатическим путем. Мы использует все дипломатические каналы и надеемся, что найдем способы как можно скорее положить конец этой войне, потому что она никому не приносит пользы и многим наносит экономический ущерб. Она также вредит нам", - сказал он.

Также немецкий лидер заявил, что конфликт оказал непосредственное влияние на евроатлантическую безопасность и поставки энергоносителей.

Он выразил серьезную озабоченность по поводу ответных атак Ирана, направленных против стран региона, не участвующих в конфликте, и союзных государств, назвав это опасной эскалацией. Помимо этого, Мерц сказал о необходимости плана выхода из войны.

"Мы разделяем важные вещи США и Израиля. Иран не должен представлять угрозу для Израиля и других соседей. Но с каждым днем этой войны возникает все больше вопросов. И одно становится все яснее: нам нужен убедительный план, как положить конец этой войне", - подчеркнул он.

Кроме того, немецкий канцлер предостерег от неопределенного конфликта, подчеркнув, что Германия и ее партнеры выступают против распространения войны на регион или начала гражданской войны в Иране.

"Если территориальная целостность или государственность Ирана рухнут, или если Иран перестанет быть экономически жизнеспособным, это окажет серьезное влияние и на нас. Поэтому нам необходимы благоприятные перспектив для мирного порядка", - резюмировал он.

Завершение войны против Ирана

Напомним, на днях издание WSJ вышло с материалом, в котором говорилось, что советники президента США Дональда Трампа призывают его искать план выхода из война против Ирана. Призывы прозвучали на фоне роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт негативно скажется накануне довыборов в Конгресс.

Сам Дональд Трамп публично заявил, что завершение войны с Ираном зависит от его желания. По его словам, она завершится "в любой момент", когда он захочет.

Тем временем Reuters пишет, что помощники Трампа на данный момент спорят о том, когда и как объявить о победе над Ираном.

Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Ближний восток Фридрих Мерц
"Целая Санта-Барбара": Зеленский объяснил, почему переносятся переговоры с РФ
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко