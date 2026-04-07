США пересматривают цели в Иране, чтобы страну не обвинили в военных преступлениях, - Politico

07:37 07.04.2026 Вт
Чиновники считают, что объекты двойного назначение делают их законными целями
aimg Эдуард Ткач
США пересматривают цели в Иране, чтобы страну не обвинили в военных преступлениях, - Politico Фото: военные еще спорят, какие цели могут быть атакованы (Getty Images)

Пентагон расширяет список объектов в Иране, которые он может атаковать. Пересмотр целей является вероятным обходным путем на случай, если администрацию Трампа обвинят в военных преступлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам двух представителей Пентагона, военные планировщики пересматривают список целей, так как США и Израиль ищут новые цели для авиабомбардировок после пяти недель круглосуточных ударов по военным объектам, а также наращиванию численности наземных войск США в регионе.

В частности, рассматриваются энергетические объекты, которые страна может атаковать, включая в список объектов, которые обеспечивают топливом и электроэнергией как гражданское население, так и военных.

По словам чиновников, двойное назначение делает цели законными. Однако третий источник говорит, что представители Пентагона спорят о том, насколько обосновано такое пояснение.

Напряженность заключается в том, где провести границу между военными и гражданскими целями, такие как водоочистные сооружения, которые могут считаться целями, так как военным тоже нужна вода для питья.

Как пишет Politico, кампания США и Израиля по бомбардировке в целом не затронула энергоснабжение и поставки топлива в страну. Но по мере роста недовольства в Белом доме отказом Ирана капитулировать список целей расширился.

Трамп угрожает разбомбить Иран

Напомним, что президент США Дональд Трамп дал Ирану время до 20:00 сегодняшнего вторника (по Киеву до среды 03:00), чтобы страна открыла Ормузский пролив. В ином случае американский лидер пообещал бомбить мосты и электростанции по всему Ирану.

Вчера в ОНН предупредили, что встревожены угрозами Трампа и добавили, что если в результате атак пострадает гражданское население, то это уже будет нарушение междугородного права и может считаться военным преступлением.

К слову, журналисты вчера задавали Трампу вопросы на эту тему, на что тот сказал, что военное преступление - это дать Ирану иметь ядерное оружие.

