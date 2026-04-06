США и Иран обсуждают возможность 45-дневного перемирия, - Axios
США, Иран и посредники ведут переговоры о возможном 45-дневном прекращении огня, которое может стать шагом к завершению войны. Однако шансы на достижение соглашения в течение следующих 48 часов невелики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Axios.
"Это последняя попытка - единственный шанс предотвратить резкую эскалацию войны, которая будет включать массированные удары по иранской гражданской инфраструктуре и ответные удары по энергетическим и водным объектам в странах Персидского залива", - пишет издание.
Ранее президент США Дональд Трамп установил 10-дневный дедлайн для заключения сделки с Ираном, который должен был завершиться в понедельник, однако впоследствии его продлили еще на сутки.
По информации источников, США уже подготовили план масштабной американо-израильской кампании ударов по энергетическим объектам Ирана, однако продление срока переговоров должно дать последний шанс на дипломатическое урегулирование.
Переговоры ведутся через посредников из Пакистана, Египта и Турции, а также путем прямых контактов между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.
Двухэтапный план
По словам источников, обсуждается двухэтапное соглашение. Первый этап предусматривает 45-дневное прекращение огня, во время которого стороны должны согласовать окончательное завершение войны. В случае необходимости этот период могут продлить.
Второй этап должен закрепить полное прекращение войны.
Ключевые противоречия
Несмотря на переговоры, Иран не демонстрирует готовности уступать ключевые позиции. Речь идет, в частности, о контроле над Ормузским проливом и вопросе высокообогащенного урана.
Посредники считают, что полное восстановление работы Ормузского пролива и решение вопроса о высокообогащенном уране в Иране могут стать результатом только окончательного соглашения.
"Эти два вопроса являются главными козырями Ирана на переговорах, и иранцы не согласятся полностью отказаться от них ради 45-дневного прекращения огня", - говорят источники.
Посредники также заявили иранским официальным лицам, что времени для дальнейших переговоров нет, и подчеркнули, что "следующие 48 часов - это последняя возможность достичь соглашения и предотвратить масштабные разрушения в стране".
Ультиматумы Трампа Ирану
Ранее президент США Дональд Трамп уже неоднократно выдвигал Ирану ультиматумы по открытию Ормузского пролива.
В частности, 22 марта он дал Тегерану 48 часов на разблокирование судоходства, пригрозив в случае отказа ударами по электростанциям, однако впоследствии этот срок был отложен.
30 марта Трамп снова усилил риторику, заявив о готовности уничтожить электростанции, нефтяные скважины и остров Харг, если Иран не согласится на сделку.
Уже 4 апреля американский президент повторно выдвинул 48-часовой ультиматум по открытию пролива, а на следующий день, 5 апреля, снова подтвердил свое требование.
Он подчеркнул, что в случае отказа Ирана возобновить судоходство до вечера 7 апреля США могут нанести удары по энергетической инфраструктуре страны.