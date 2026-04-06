США и Иран обсуждают возможность 45-дневного перемирия, - Axios

08:45 06.04.2026 Пн
3 мин
Шансы на сделку низкие
aimg Ирина Глухова
США и Иран обсуждают возможность 45-дневного перемирия, - Axios Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США, Иран и посредники ведут переговоры о возможном 45-дневном прекращении огня, которое может стать шагом к завершению войны. Однако шансы на достижение соглашения в течение следующих 48 часов невелики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Axios.

Читайте также: Нефтяная блокада и споры с Израилем. Почему Трамп не может объявить "победу" над Ираном

"Это последняя попытка - единственный шанс предотвратить резкую эскалацию войны, которая будет включать массированные удары по иранской гражданской инфраструктуре и ответные удары по энергетическим и водным объектам в странах Персидского залива", - пишет издание.

Ранее президент США Дональд Трамп установил 10-дневный дедлайн для заключения сделки с Ираном, который должен был завершиться в понедельник, однако впоследствии его продлили еще на сутки.

По информации источников, США уже подготовили план масштабной американо-израильской кампании ударов по энергетическим объектам Ирана, однако продление срока переговоров должно дать последний шанс на дипломатическое урегулирование.

Переговоры ведутся через посредников из Пакистана, Египта и Турции, а также путем прямых контактов между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Двухэтапный план

По словам источников, обсуждается двухэтапное соглашение. Первый этап предусматривает 45-дневное прекращение огня, во время которого стороны должны согласовать окончательное завершение войны. В случае необходимости этот период могут продлить.

Второй этап должен закрепить полное прекращение войны.

Ключевые противоречия

Несмотря на переговоры, Иран не демонстрирует готовности уступать ключевые позиции. Речь идет, в частности, о контроле над Ормузским проливом и вопросе высокообогащенного урана.

Посредники считают, что полное восстановление работы Ормузского пролива и решение вопроса о высокообогащенном уране в Иране могут стать результатом только окончательного соглашения.

"Эти два вопроса являются главными козырями Ирана на переговорах, и иранцы не согласятся полностью отказаться от них ради 45-дневного прекращения огня", - говорят источники.

Посредники также заявили иранским официальным лицам, что времени для дальнейших переговоров нет, и подчеркнули, что "следующие 48 часов - это последняя возможность достичь соглашения и предотвратить масштабные разрушения в стране".

Ультиматумы Трампа Ирану

Ранее президент США Дональд Трамп уже неоднократно выдвигал Ирану ультиматумы по открытию Ормузского пролива.

В частности, 22 марта он дал Тегерану 48 часов на разблокирование судоходства, пригрозив в случае отказа ударами по электростанциям, однако впоследствии этот срок был отложен.

30 марта Трамп снова усилил риторику, заявив о готовности уничтожить электростанции, нефтяные скважины и остров Харг, если Иран не согласится на сделку.

Уже 4 апреля американский президент повторно выдвинул 48-часовой ультиматум по открытию пролива, а на следующий день, 5 апреля, снова подтвердил свое требование.

Он подчеркнул, что в случае отказа Ирана возобновить судоходство до вечера 7 апреля США могут нанести удары по энергетической инфраструктуре страны.

Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Более двух десятков "прилетов" за ночь: в Воздушных силах раскрыли детали атаки россиян
Более двух десятков "прилетов" за ночь: в Воздушных силах раскрыли детали атаки россиян
Аналитика
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света