Рубио впервые встретится с министрами НАТО после сомнений Трампа относительно участия в Альянсе

06:20 22.05.2026 Пт
2 мин
Госсекретарь уже сообщил журналистам о возмущении президента США в отношении союзников
aimg Юлия Маловичко
Рубио впервые встретится с министрами НАТО после сомнений Трампа относительно участия в Альянсе Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Государственный секретарь США Марко Рубио встретится с союзниками по НАТО после того, как американский лидер Дональд Трамп поставил под сомнение Альянс из-за разногласий по войне в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Перед отъездом на встречу министров иностранных дел НАТО в Швеции Рубио заявил, что Трамп "очень разочарован" членами Альянса, которые не позволили США использовать базы на их территории для войны, в частности, Испанию.

"У вас есть такие страны, как Испания, которые отказывают нам в использовании этих баз - тогда почему вы в НАТО? Это очень справедливый вопрос", - сказал госсекретарь журналистам в Майами.

При этом он признал, что есть и те страны-союзники, которые действительно помогли Штатам в войне.

"Справедливости ради, другие страны НАТО были очень полезными. Но нам нужно это обсудить", - заявил Рубио.

Как известно, Трамп остро раскритиковал членов НАТО за то, что они не делают больше для поддержки американо-израильской военной кампании. Он заявил, что рассматривает возможность выхода США из Альянса, и поставил под сомнение, обязан ли Вашингтон придерживаться своего пакта о взаимной обороне.

Представители НАТО в свою очередь подчеркнули, что США не просили 32-членный Альянс участвовать в войне в Иране, но многие члены выполнили обязательства позволить американским войскам использовать их воздушное пространство и базы на их территории.

Европейские беспокойства насчет отношения Трампа к НАТО в этом году также обострились из-за стремления президента США приобрести Гренландию, территорию Дании, являющейся членом НАТО.

Ожидается, что на встрече в шведском городе Хельсингборг европейские министры попытаются успокоить США, подчеркнув свою готовность помочь со свободой судоходства в Ормузском проливе и взять на себя больше ответственности за европейскую безопасность.

Издание отмечает, что опасения европейцев относительно обязательств президента США перед НАТО усилились из-за решения вывести 5000 военнослужащих из Европы, которое американские чиновники связали с критикой канцлером Германии Фридрихом Мерцем стратегии войны Трампа против Ирана.

Союзники Вашингтона также были обеспокоены и обеспокоены тем, как было сообщено об этом решении. Сначала официальные лица США заявили, что войска будут выведены из Германии, но позже заявили, что отложат развертывание бригады в Польшу.

