Трамп: Израиль станет лидером в случае военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль может возглавить потенциальную военную операцию против Ирана, если стороны не достигнут соглашения по ядерной программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Американский лидер в ответ на вопрос журналистов в Овальном кабинете о возможности использовать военные средства против Ирана, если Тегеран не согласится на ядерную сделку, заверил, что "если для этого нужны военные средства, у нас они будут".

"Израиль, очевидно, будет очень втянут в это - он будет лидером", - сказал глава Белого дома.

Таким образом Трамп, возможно, впервые открыто угрожал ударом Ирану со стороны Израиля, не говоря уже об ударе под руководством еврейского государства.

Также Трамп добавил, что "нами никто не руководит - мы делаем то, что хотим делать".

Он также заявил, что США "несомненно" применят военную силу против Ирана, если это будет необходимо, и что он имеет некий график, сколько времени это займет. Согласно сообщениям, Трамп дает на этот процесс два месяца.

Президент США рассказал, что запланированный на субботу саммит в Омане является "началом" процесса. Его посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф будет представлять США, а Иран - министр иностранных дел Аббас Арагчи.

По словам Трампа, переговоры будут прямыми, а Иран заявил, что они будут проходить через посредника.

"У нас есть немного времени, но у нас его немного, потому что мы не позволим им иметь ядерное оружие. Мы позволим им процветать. Я хочу, чтобы они процветали. Я хочу, чтобы Иран был великим. Единственное, чего они не могут иметь, это ядерное оружие. Они это понимают", - подчеркнул президент США.

Трамп: "С Ираном, да, если это требует военных, у нас будут военные. Израиль, очевидно, будет очень сильно вовлечен в это" pic.twitter.com/WqLDE7N6v5 - Aaron Rupar (@atrupar) 9 апреля 2025 г.

Переговоры США и Ирана о ядерке

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп начал угрожать Ирану бомбардировками, если Тегеран откажется заключать ядерную сделку с Вашингтоном.

В ответ на это верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности.

Добавим, сотрудник "Висконсинского проекта по контролю над ядерным вооружением" Джон Кейвс, в комментарии для материала РБК-Украина, объяснил, способна ли Россия быть посредником между Ираном и США.

Детальнее о том, что известно о переговорах США и Ирана по ядерке, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.