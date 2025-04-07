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Способна ли Россия стать посредником в переговорах США и Ирана: ответ эксперта

Понедельник 07 апреля 2025 11:50
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Способна ли Россия стать посредником в переговорах США и Ирана: ответ эксперта Иллюстративное фото: эксперт оценил, способна ли Россия стать посредником в переговорах США и Ирана (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Роман Кот

Сегодня Российская Федерация (РФ) уже не имеет больших рычагов влияния на Иран. В частности, использование Москвы в качестве посредника между США и Ираном будет нести для Америки ряд рисков.

Об этом рассказал старший научный сотрудник "Висконсинского проекта по контролю над ядерным вооружением" Джон Кейвс в материале РБК-Украина "Ядерная гонка 2.0: как Путин и Трамп толкают мир к новой эскалации".

По словам собеседников РБК-Украина в украинской власти, с недавних пор Штаты начали связывать украинский и иранский кейсы в контактах с Россией. Замысел предусматривает возможные уступки со стороны Вашингтона в отношении Украины в обмен на давление России на Иран по ядерной программе. Москва, в свою очередь, поддержала соответствующий сценарий.

"Кажется, Россия на данный момент не имеет больших рычагов влияния на Иран. Она не является основным экономическим партнером для Ирана и вряд ли станет таковым, поскольку экономики двух стран не являются взаимодополняющими с точки зрения торговли: обе полагаются на экспорт энергоносителей",- заявил Кейвс.

Эксперт добавил, что Россия могла бы предложить расширить продажи вооружений Ирану в обмен на отказ Тегерана от ядерного оружия, но непонятно, согласится ли иранская сторона на такой шаг.

Кейвс отметил, что использование Москвы в качестве посредника несет для Штатов ряд рисков, поскольку любые сообщения, которые будут поступать через Россию, вероятно, будут фильтроваться, чтобы служить российским интересам.

По его словам, Москва могла бы предложить расширить продажи обычных вооружений Ирану в обмен на отказ Ирана от ядерного оружия, но непонятно, согласится ли Тегеран на это.

Трамп угрожает Ирану

Недавно глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Ирану бомбардировкой, если Тегеран не заключит ядерную сделку с Вашингтоном. В ответ на это верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности.

В начале апреля стало известно, что Штаты готовятся к вероятным столкновениям на Ближнем Востоке в контексте противостояния с Ираном.

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