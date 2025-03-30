Трамп пригрозил Ирану беспрецедентной бомбардировкой из-за ядерной сделки

Американский президент Дональд Трамп угрожает Ирану бомбардировкой, если власти страны не заключат ядерную сделку с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Во время интервью Трамп пригрозил Ирану не только "бомбардировкой", но и "повторными тарифами". Американский президент готов принять такие радикальные меры, если Иран откажется от заключения соглашения с США, которое гарантировало бы отказ страны от разработки ядерного оружия.

"Если они не заключат соглашение - будет бомбардировка. Такая бомбардировка, которой они никогда раньше не видели", - сказал Трамп об Иране.

По словам американского президента, сейчас представители США и Ирана "ведут переговоры".

Однако в заявлении в воскресенье, 30 марта, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отвергает прямые переговоры с США по ядерной программе страны.

Он пояснил, что Иран ответил на письмо Трампа относительно переговоров о новой ядерной сделке. Тегеран, мол, открыт к диалогу с Вашингтоном, но только через посредников.

Президент Ирана отметил, что продолжение переговорного процесса будет зависеть от поведения американской стороны.

Ядерное соглашение США и Ирана

Напомним, в 2015 году между Ираном и США, Россией, Китаем, Францией, Британией, а также Германией было заключено соглашение, которое ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций. В 2018 году Трамп вышел из соглашения и возобновил санкции против Ирана, что привело к эскалации напряженности и отказу Тегерана от некоторых обязательств.

Однако теперь Трамп хочет подписать новое ядерное соглашение с Ираном. По данным СМИ, недавно Трамп в письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи потребовал заключить новое ядерное соглашение в течение двух месяцев.