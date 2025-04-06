Иран привел армию в боевую готовность после угроз Трампа, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам высокопоставленного иранского чиновника, Иран отвергает требование США о прямых переговорах по ядерной программе или же угрозу бомбардировок. Страна предупредила соседние государства, на чьей территории находятся американские военные базы, что они могут оказаться под ударом в случае их вовлеченности.

И хоть Иран отклонил требование президента США Дональда Трампа о прямых переговорах, страна все же хочет продолжить непрямые переговоры через Оман, который является давним каналом обмена сообщениями между странами.

"Непрямые переговоры дают возможность оценить серьезность намерений Вашингтона в отношении политического решения проблемы Ирана", - сказал агентству чиновник.

Он добавил, чтоб хотя этот путь может оказаться "тернистым", но такие переговоры могут вскоре начаться, если США поддержат их.

По словам чиновника, Иран направил уведомление Ираку, Кувейта, Объединенным Арабским Эмиратам, Катару, Турции и Бахрейну о том, что любая поддержка нападения США на Иран, включая использование воздушного пространства или территории этих стран войсками США во время нападения - будет считаться актом враждебности.

Источник предупредил, что такой акт "будет иметь для них серьезные последствия", добавив, что Иран привел свою армию в состояние повышенной боевой готовности.