Трамп: Ізраїль стане лідером у разі військової операції проти Ірану

Американський лідер у відповідь на запитання журналістів в Овальному кабінеті щодо можливості використати військові засоби проти Ірану, якщо Тегеран не погодиться на ядерну угоду, запевнив, що "якщо для цього потрібні військові засоби, у нас вони будуть".

"Ізраїль, очевидно, буде дуже втягнутий у це - він буде лідером", - сказав глава Білого дому.

Таким чином Трамп, можливо, вперше відкрито погрожував ударом Ірану з боку Ізраїлю, не кажучи вже про удар під керівництвом єврейської держави.

Також Трамп додав, що "нами ніхто не керує - ми робимо те, що хочемо робити".

Він також заявив, що США "безсумнівно" застосують військову силу проти Ірану, якщо це буде необхідно, і що він має певний графік, скільки часу це займе. Згідно з повідомленнями, Трамп дає на цей процес два місяці.

Президент США розповів, що запланований на суботу саміт в Омані є "початком" процесу. Його посланник на Близькому Сході Стів Віткофф представлятиме США, а Іран - міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

За словами Трампа, переговори будуть прямими, а Іран заявив, що вони проходитимуть через посередника.

"У нас є небагато часу, але у нас його небагато, тому що ми не дозволимо їм мати ядерну зброю. Ми дозволимо їм процвітати. Я хочу, щоб вони процвітали. Я хочу, щоб Іран був великим. Єдине, чого вони не можуть мати, це ядерна зброя. Вони це розуміють", - наголосив президент США.

Trump: "With Iran, yeah, if it requires military, we're gonna have military. Israel will obviously be very much involved in that." pic.twitter.com/WqLDE7N6v5