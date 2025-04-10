Трамп: Ізраїль стане лідером у разі військової операції проти Ірану
Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль може очолити потенційну військову операцію проти Ірану, якщо сторони не досягнуть угоди щодо ядерної програми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Американський лідер у відповідь на запитання журналістів в Овальному кабінеті щодо можливості використати військові засоби проти Ірану, якщо Тегеран не погодиться на ядерну угоду, запевнив, що "якщо для цього потрібні військові засоби, у нас вони будуть".
"Ізраїль, очевидно, буде дуже втягнутий у це - він буде лідером", - сказав глава Білого дому.
Таким чином Трамп, можливо, вперше відкрито погрожував ударом Ірану з боку Ізраїлю, не кажучи вже про удар під керівництвом єврейської держави.
Також Трамп додав, що "нами ніхто не керує - ми робимо те, що хочемо робити".
Він також заявив, що США "безсумнівно" застосують військову силу проти Ірану, якщо це буде необхідно, і що він має певний графік, скільки часу це займе. Згідно з повідомленнями, Трамп дає на цей процес два місяці.
Президент США розповів, що запланований на суботу саміт в Омані є "початком" процесу. Його посланник на Близькому Сході Стів Віткофф представлятиме США, а Іран - міністр закордонних справ Аббас Арагчі.
За словами Трампа, переговори будуть прямими, а Іран заявив, що вони проходитимуть через посередника.
"У нас є небагато часу, але у нас його небагато, тому що ми не дозволимо їм мати ядерну зброю. Ми дозволимо їм процвітати. Я хочу, щоб вони процвітали. Я хочу, щоб Іран був великим. Єдине, чого вони не можуть мати, це ядерна зброя. Вони це розуміють", - наголосив президент США.
Trump: "With Iran, yeah, if it requires military, we're gonna have military. Israel will obviously be very much involved in that." pic.twitter.com/WqLDE7N6v5— Aaron Rupar (@atrupar) April 9, 2025
Переговори США та Ірану щодо ядерки
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп почав погрожувати Ірану бомбардуваннями, якщо Тегеран відмовиться укладати ядерну угоду з Вашингтоном.
У відповідь на це верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї привів збройні сили країни в стан підвищеної бойової готовності.
Додамо, співробітник "Вісконсинського проекту з контролю над ядерним озброєнням" Джон Кейвс, у коментарі для матеріалу РБК-Україна, пояснив, чи здатна Росія бути посередником між Іраном та США.
Детальніше про те, що відомо про переговори США та Ірану щодо ядерки, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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