Трамп хочет сделку. Что известно о переговорах США и Ирана по ядерке

После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп пытается возобновить переговоры с Ираном по ядерной сделке . Напряжение между сторонами добавляют взаимные угрозы и требования, поэтому будет ли диалог иметь шанс на успех или наоборот повлечет эскалацию - остается неизвестным.

Что известно о новом этапе ядерных переговоров между США и Ираном - собрало РБК-Украина в материале ниже.

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Что предшествовало новым переговорам между США и Ираном

Обсуждение ядерной сделки между Ираном и США - это важная часть международных переговоров, которые имеют целью сдерживание ядерных амбиций Тегерана и обеспечение стабильности в регионе Ближнего Востока.

Наибольший прорыв в этих ядерных переговорах произошел в 2015 году, когда был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA). Подписантами были США, Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия, документ утвердили резолюцией Совета безопасности ООН.

Условия соглашения предусматривали, что Тегеран ограничит свою ядерную программу в обмен на снятие международных санкций, которые ограничивали его экономику. Так, большая часть обогащенного урана Ирана должна была быть вывезена за границу, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило доступ ко всем ядерным объектам Ирана.

Тегеран также обязался ограничить уровень обогащения урана до 3,67%, что является достаточным для использования в энергетических реакторах, но не подходит для изготовления ядерного оружия.

Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения, назвав его недостаточно жестким и ухудшающим безопасность США и возобновил санкции против Ирана, что привело к резкому росту напряжения в регионе.

С тех пор Иран возобновил обогащение урана к существенно более высоким уровням, при этом отрицая свое намерение создать "ядерку" и заявляя, что его программа направлена только на "мирные цели".

Тегеран подчеркивал, что не отказывался от переговоров с Вашингтоном, но не готов вести диалог со страной, которая вводит новые санкции во время переговоров. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал правительство к прекращению переговоров с американской стороной, назвав подход США "безрассудным".





Фото: Трамп после встречи с Нетаньяху сообщил о начале прямых переговоров с Ираном по ядерному соглашению (Getty Images)

Попытки Америки возобновить диалог происходили после того, как Джо Байден стал президентом США в 2021 году, его администрация начала стремиться к восстановлению ядерной сделки с Ираном. Однако заметных сдвигов в этих переговорах не было.

В феврале 2023 года МАГАТЭ сообщило, что Иран обогатил уран до 84%, что лишь на 6% меньше, чем нужно для изготовления ядерного оружия. Тегеран в свою очередь отвергает эти данные.

Угрозы Трампа и как реагирует Тегеран

Однако дискуссии продолжаются и сейчас, причем они стали еще более важными на фоне глобальных изменений и острой геополитической ситуации, в частности войны в Украине, укрепления отношений Ирана с Россией.

Так, во время уже второго своего президентского срока Трамп возобновил кампанию максимального давления на экономику Ирана, пытаясь заставить Тегеран вести переговоры по его ядерной программе. С возвращением в Белый дом американский президент заявил, что Ирану "придется что-то сделать", потому что у него "не может быть ядерного оружия".

7 марта 2025 года президент Трамп написал письмо верховному лидеру Ирана, аятоллы Али Хаменеи, в котором предупредил, что Тегеран имеет два варианта: заключить соглашение по своей ядерной программе или столкнуться с военными последствиями со стороны США. Президент США поставил двухмесячный срок для достижения соглашения, пригрозив Ирану "бомбардировками, которых они раньше не видели".

В ответ на это Хаменеи заявил, что Иран не будет вести переговоры с "агрессивными правительствами". Хотя он и не упоминал США напрямую, он подчеркнул, что эти правительства стремятся к переговорам не для решения проблем, а для того, чтобы "доминировать" и "навязывать свои условия".

Президент Ирана Масуд Пезешкиян также выступал против переговоров. Он заявил, что не хочет вести разговор, когда речь идет об угрозах. Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что его страна через Оман направила официальный ответ на письмо Трампа. Однако его содержание не было разглашено.

Прямые или через посредников? Какими будут новые переговоры

На фоне угроз американского президента Хаменеи привел вооруженные силы страны в состояние повышенной готовности, сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

Журналисты узнали, что Тегеран предупредил соседние страны (Ирак, Кувейт, ОАЭ, Катар, Турцию и Бахрейн), где расположены американские базы, что их участие в военном конфликте с США будет считаться "враждебным актом" с серьезными последствиями. Министерство иностранных дел Турции заявило, что им не известно о таком предупреждении, но такие месседжи могут быть переданы по другим каналам.

Однако внутренний экономический кризис в Иране также играет свою роль. Экономика страны серьезно пострадала из-за санкций США, что все же побуждает Тегеран к переговорам по ядерной сделке.

Уже в этот понедельник Трамп сообщил, что США проведут "прямые" переговоры на высоком уровне с Ираном на "очень большой встрече" 12 апреля. Он предупредил Тегеран, что тот окажется в "большой опасности", если переговоры по ядерной программе не увенчаются успехом. С соответствующим заявлением американский лидер выступил по результатам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В Тегеране в свою очередь настаивают, что переговоры с Вашингтоном будут "непрямыми". По словам министра иностранных дел Ирана, переговоры состоятся в Омане и с помощью посредников, которые будут работать с двумя сторонами.

"Иран и Соединенные Штаты встретятся в Омане в субботу для непрямых переговоров на высоком уровне. Это как возможность, так и испытание. Мяч на поле Америки", - написал в соцсети Х Аббас Арагчи.



Фото: верховный лидер Ирана Хаменеи отвергает угрозы Трампа (Getty Images)



По информации The New York Times, Тегеран по приказу верховного лидера Ирана отказался от прямых ядерных переговоров с американскими чиновниками. Однако сейчас Хаменеи изменил свою позицию и потенциально может позволить прямые переговоры.

Мол, если в эту субботу переговоры между сторонами будут продуктивным, то аятолла одобрит и прямые контакты двух стран по ядерной сделке. Ожидается, что в 12 апреля переговоры возглавят иранец Аббас Арагчи и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Однако Иран, как пишет NYT, вряд ли согласится полностью свернуть свою ядерную программу, которая дает стране "порог" возможности создавать топливо для ядерной бомбы за несколько недель, а возможно, и саму бомбу, за несколько месяцев.

Многие иранцы, мол, уже открыто говорят о необходимости изготовления данного оружия после того, как страна стала достаточно уязвимой после ударов Израиля, в частности по тем объектам, где изготавливали ракетное топливо, добавляет издание.