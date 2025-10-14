Трамп и Зеленский обсудят поставки оружия Украине, включая Tomahawk, - Axios
В пятницу 17 октября президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Лидеры обсудят, какое оружие следует передать Киеву, включая возможность передачи ракет Tomahawk.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
"Стороны обсудят, какое оружие следует поставлять в Украину, в частности, следует ли США поставлять в охваченную войной страну ракеты большой дальности Tomahawk, которые кардинально изменять ситуацию", - пишет издание.
Источник Axios пояснил, что "есть определенные вопросы, которые невозможно обсудить по телефону".
Также издание отмечает, что ракеты большой дальности позволят Украине нацеливаться на отдаленные районы материковой части России, включая Москву.
Предварительно, Зеленский должен прибыть в США в четверг. Встреча с Трампом состоится на следующий день.
Встреча Трампа и Зеленского
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что намерен на этой неделе встретиться с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Сам лидер США в общении с прессой тоже подтвердил, что встреча ожидается в пятницу.
Также отметим, что в последние выходные, 11 и 12 октября, главы двух государств состоялось два телефонных разговора подряд. Известно, что стороны обсуждали возможную передачу ракет Tomahawk, систем ПВО Patriot, а также помощь Украине в восстановлении энергетики.
Источник РБК-Украина тоже подтвердил, что Трамп и Зеленский в последнее время обсуждали важные и деликатные темы, среди которых - оружие, ПВО и дипломатия.
Добавим, что последняя встреча Зеленского и Трампа прошла 13 сентября на полях Генассамблеи ООН. Украинский лидер охарактеризовал ее как продуктивную.
В то же время Трамп вчера намекнул на возвращение к теме урегулирования российско-украинской войны. Как известно, 13 октября ХАМАС вернул Израилю заложников, а лидер США и еще три главы государств подписали сделку о мире в Секторе Газа. На фоне продвижения таких вопросов Трамп заявил, что после соглашения по Газе собирается закончить войну в Украине.