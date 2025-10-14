ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп подтвердил запланированную встречу с Зеленским в пятницу

Вторник 14 октября 2025 03:27
UA EN RU
Трамп подтвердил запланированную встречу с Зеленским в пятницу Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в эту пятницу, 17 октября, намерен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Прямо сейчас американский президент пообщался с прессой на борту самолета Air Force One. В ходе общения журналисты спросили его, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме в эту пятницу. Трамп ответил утвердительно.

"Я думаю, что да. Да", - сказал он и попрощался с прессой, так как это был последний вопрос во ходе короткого общения.

Встреча Трампа и Зеленского

Напомним, в понедельник издание Financial Times написало, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным РБК-Украина, встреча запланирована на пятницу 17 октября. Источник рассказал, что Трамп и Зеленский в последнее время обсуждали важные и деликатные темы, среди которых - орудие, ПВО и дипломатия. Поскольку детали этих вопросов по телефону обсудить сложно, была достигнута договоренность о встрече лидеров.

Отметим, что в последние выходные, 11 и 12 октября, между Трампом и Зеленским прошло два телефонных разговора.

Также мы писали, что последний раз Зеленский встретился с Трампом всего несколько недель назад, 23 сентября на полях Генассамблеи ООН. После украинский лидер назвал эту встречу продуктивной.

Добавим, что 13 октября ХАМАС вернул израильских заложников, а Трамп и еще три лидера Ближнего Востока заключали сделку о мире в Секторе Газа. Накануне соглашения Трамп заявил, что после мирной сделки по Газе собирается закончить войну в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
Новости
"Азов" отразил механизированный штурм РФ под Добропольем: враг понес большие потери
"Азов" отразил механизированный штурм РФ под Добропольем: враг понес большие потери
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит