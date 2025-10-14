Трамп і Зеленський обговорять постачання зброї Україні, включно з Tomahawk, - Axios

У п'ятницю 17 жовтня президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Лідери обговорять, яку зброю слід передати Києву, включно з можливістю передачі ракет Tomahawk.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Також видання зазначає, що ракети великої дальності дадуть змогу Україні націлюватися на віддалені райони материкової частини Росії, включно з Москвою.

Джерело Axios пояснило, що "є певні питання, які неможливо обговорити телефоном".

"Сторони обговорять, яку зброю слід постачати в Україну, зокрема, чи слід США постачати в охоплену війною країну ракети великої дальності Tomahawk, які б кардинально змінювали ситуацію", - пише видання.

Зустріч Трампа і Зеленського

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський підтвердив, що має намір цього тижня зустрітися з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Сам лідер США у спілкуванні з пресою теж підтвердив, що зустріч очікується в п'ятницю.

Також зазначимо, що в останні вихідні, 11 і 12 жовтня, глави двох держав провели дві телефонні розмови поспіль. Відомо, що сторони обговорювали можливу передачу ракет Tomahawk, систем ППО Patriot, а також допомогу Україні у відновленні енергетики.

Джерело РБК-Україна теж підтвердило, що Трамп і Зеленський останнім часом обговорювали важливі та делікатні теми, серед яких - зброя, ППО і дипломатія.

Додамо, що остання зустріч Зеленського і Трампа відбулася 13 вересня на полях Генасамблеї ООН. Український лідер охарактеризував її як продуктивну.

Водночас Трамп учора натякнув на повернення до теми врегулювання російсько-української війни. Як відомо, 13 жовтня ХАМАС повернув Ізраїлю заручників, а лідер США і ще три глави держав підписали угоду про мир у Секторі Газа. На тлі просування таких питань Трамп заявив, що після угоди щодо Гази збирається закінчити війну в Україні.