Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трамп и Навроцкий обсудили удар российских дронов по Польше

Фото: Кароль Навроцкий, президент Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Кароль Навроцкий провели телефонный разговор. Они обсудили атаку дронов РФ на Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Навроцкого в соцсети X.

"Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом о многочисленных нарушениях воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, которые произошли сегодня ночью", - отметил Навроцкий. 

Он добавил, что такая беседа является частью консультаций, которые он проводит с союзниками Польши. 

Навроцкий рассказал, что сегодняшние переговоры подтвердили единство Альянса. 

Удар по Польше

Напомним, Польшу атаковали сразу 19 российских дронов. Их обломки нашли в ряде населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьером Польши Дональдом Туском и еще несколькими лидерами Европы и НАТО рассказал, что РФ, в частности, использовала для удара "Шахеды".

При этом президент США Дональд Трамп очень коротко отреагировал на такую наглость россиян.

Все детали удара - в материале РБК-Украина.

