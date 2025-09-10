Трамп и Навроцкий обсудили удар российских дронов по Польше

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Кароль Навроцкий провели телефонный разговор. Они обсудили атаку дронов РФ на Польшу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Навроцкого в соцсети X.
"Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом о многочисленных нарушениях воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, которые произошли сегодня ночью", - отметил Навроцкий.
Он добавил, что такая беседа является частью консультаций, которые он проводит с союзниками Польши.
Навроцкий рассказал, что сегодняшние переговоры подтвердили единство Альянса.
Напомним, Польшу атаковали сразу 19 российских дронов. Их обломки нашли в ряде населенных пунктов.
Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьером Польши Дональдом Туском и еще несколькими лидерами Европы и НАТО рассказал, что РФ, в частности, использовала для удара "Шахеды".
При этом президент США Дональд Трамп очень коротко отреагировал на такую наглость россиян.
Все детали удара - в материале РБК-Украина.