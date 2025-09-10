Трамп и Навроцкий обсудили удар российских дронов по Польше

"Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом о многочисленных нарушениях воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, которые произошли сегодня ночью", - отметил Навроцкий.

Он добавил, что такая беседа является частью консультаций, которые он проводит с союзниками Польши.

Навроцкий рассказал, что сегодняшние переговоры подтвердили единство Альянса.