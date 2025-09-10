UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Трамп і Навроцький обговорили удар російських дронів по Польщі

Фото: Кароль Навроцький, президент Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп і президент Польщі Кароль Навроцький провели телефонну розмову. Вони обговорили атаку дронів РФ на Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Навроцького в соцмережі X.

"Я щойно розмовляв телефоном із президентом США Дональдом Трампом щодо численних порушень повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, які сталися сьогодні вночі", - зазначив Навроцький.

Він додав, що така розмова є частиною консультацій, які він проводить із союзниками Польщі.

Навроцький розповів, що сьогоднішні переговори підтвердили єдність Альянсу.

Удар по Польщі

Нагадаємо, Польщу атакували одразу 19 російських дронів. Їхні уламки знайшли в низці населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський після розмови з прем'єром Польщі Дональдом Туском і ще кількома лідерами Європи та НАТО розповів, що РФ, зокрема, використала для удару "Шахеди".

При цьому президент США Дональд Трамп дуже коротко відреагував на таке нахабство росіян.

Всі деталі удару - в матеріалі РБК-Україна.

Сполучені Штати АмерикиПольщаДональд ТрампКароль Навроцький