Трамп і Навроцький обговорили удар російських дронів по Польщі

Удар по Польщі

Нагадаємо, Польщу атакували одразу 19 російських дронів. Їхні уламки знайшли в низці населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський після розмови з прем'єром Польщі Дональдом Туском і ще кількома лідерами Європи та НАТО розповів, що РФ, зокрема, використала для удару "Шахеди".

При цьому президент США Дональд Трамп дуже коротко відреагував на таке нахабство росіян.

