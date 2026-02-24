Уиткофф поедет в Женеву и встретится с Умеровым: о чем будут говорить
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф на этой неделе посетит Женеву. В частности, он встретится там с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.
Об этом Уиткофф заявил на встрече YES, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я приезжаю в Женеву с Джаредом (зятем американского лидера Джаредом Кушнером - ред.) в этот четверг, мы вылетаем ночью в среду вечером", - отметил он.
По словам Уиткоффа, главная цель - переговоры с иранцами, чтобы решить напряженность между странами дипломатическим путем.
"Но я разговаривал с Рустемом (Умеровым - ред.), с которым общаюсь почти каждый день, буквально, и попросил у него разрешения от президента Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского - ред.) на встречу в Женеве", - добавил он.
Спецпредставитель уточнил, что цель такой встречи - продолжить диалог и изучить разные варианты того, как можно заключить мирную сделку.
Уиткофф добавил, что после этого Умеров может посетить Флориду.
"И будет трехсторонняя встреча. Я говорю о трехсторонней встрече между украинской делегацией, российской делегацией, а также мной, Джаредом (Кушнером - ред.) и нашими командами, вероятно, в течение следующих 10 дней", - сказал Уиткофф.
Обновлено 22:20
Проинформированный источник РБК-Украина подтвердил, что в Женеве будет двусторонняя встреча представителей Украины и США. Будут участвовать Уиткофф и Умеров. Вероятно, к ним присоединятся другие представители двух стран.
Мирные переговоры
Напомним, Украина, Россия и США провели уже три раунда мирных переговоров. Главным результатом стал обмен пленными, в результате которого 157 украинцев удалось вернуть на Родину.
Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, в военном треке есть прогресс, поскольку стороны работают конструктивно.
При этом в политической части переговоров есть сложности, поскольку компромисс в вопросе территорий найден не был. Россия, как и раньше, требует, чтобы Украина отдала под ее контроль весь Донбасс. При этом Украина не идет на такие уступки агрессору.