"Мы поговорили очень откровенно": Рютте рассекретил детали встречи с Трампом по Ирану
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп "явно разочарован" тем, что союзники отказались присоединиться к войне против Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Встреча в деликатный момент
Встреча Трампа и Рютте состоялась в деликатный момент - менее чем через сутки после того, как США и Иран согласились на двухнедельное перемирие, которое предусматривает открытие Ормузского пролива.
"Он четко сказал мне, что думает о том, что произошло за последние несколько недель. Это очень тонкая картина", - отметил Рютте, выступая на CNN.
Он отказался отвечать на вопрос, говорил ли Трамп о желании выйти из НАТО, но назвал разговор "очень откровенным и очень открытым" между "двумя хорошими друзьями".
Угрозы выходом и реакция Белого дома
Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт признала, что Трамп обсуждал возможность выхода из НАТО.
"Я думаю, это то, что президент будет обсуждать через несколько часов с генеральным секретарем Рютте", - сказала она.
"НАТО не было рядом, когда мы в них нуждались, и их не будет рядом, если они нам снова понадобятся. Вспомните Гренландию, этот большой, плохо управляемый кусок льда!", - опубликовал Трамп в Truth Social уже после встречи.
Ранее на этой неделе Трамп заявил, что его последние проблемы с Альянсом "начались" с их сопротивления его желанию захватить Гренландию.
Юридические ограничения
Трамп давно критикует НАТО. Во время своего первого срока он утверждал, что имеет право самостоятельно вывести США из Альянса.
Однако в 2023 году Конгресс принял закон, который запрещает любому президенту выходить из НАТО без одобрения парламента. Этот закон лоббировал нынешний госсекретарь Марко Рубио, который тогда был сенатором от Флориды.
Реакция в Конгрессе
Республиканский сенатор Митч Макконнелл, возглавляющий комитет по оборонным расходам, призвал Трампа быть "четким и последовательным". Он напомнил, что после атак 11 сентября союзники по НАТО посылали своих военных воевать и гибнуть бок о бок с американцами в Афганистане и Ираке.
"Не в интересах Америки тратить больше времени на вынашивание обид на союзников, которые разделяют наши интересы, чем на сдерживание противников, которые угрожают нам", - заявил Макконнелл.
Напомним, накануне The Wall Street Journal сообщило, что администрация Трампа рассматривает план переброски американских войск из стран НАТО, которые отказались поддерживать войну с Ираном, ближе к границам России - в Польшу, Румынию, Литву и Грецию.
В то же время бывший советник по нацбезопасности Великобритании лорд Питер Рикеттс предупредил премьера Кира Стармера, что США перестали быть надежным союзником, и призвал отказаться от представления об "особых отношениях".
На фоне угроз Трампа выйти из НАТО министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европа должна двигаться к созданию собственной армии и более глубокой оборонной интеграции.
В Кремле, в свою очередь, высмеяли угрозы американского президента. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал риторику Трампа "политическим шоу".