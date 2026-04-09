"Мы поговорили очень откровенно": Рютте рассекретил детали встречи с Трампом по Ирану

05:25 09.04.2026 Чт
Трамп излил гнев в соцсетях после встречи с Рютте
aimg Екатерина Коваль
"Мы поговорили очень откровенно": Рютте рассекретил детали встречи с Трампом по Ирану Фото: генсекретарь НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп "явно разочарован" тем, что союзники отказались присоединиться к войне против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.



Встреча в деликатный момент

Встреча Трампа и Рютте состоялась в деликатный момент - менее чем через сутки после того, как США и Иран согласились на двухнедельное перемирие, которое предусматривает открытие Ормузского пролива.

"Он четко сказал мне, что думает о том, что произошло за последние несколько недель. Это очень тонкая картина", - отметил Рютте, выступая на CNN.

Он отказался отвечать на вопрос, говорил ли Трамп о желании выйти из НАТО, но назвал разговор "очень откровенным и очень открытым" между "двумя хорошими друзьями".

Угрозы выходом и реакция Белого дома

Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт признала, что Трамп обсуждал возможность выхода из НАТО.

"Я думаю, это то, что президент будет обсуждать через несколько часов с генеральным секретарем Рютте", - сказала она.

"НАТО не было рядом, когда мы в них нуждались, и их не будет рядом, если они нам снова понадобятся. Вспомните Гренландию, этот большой, плохо управляемый кусок льда!", - опубликовал Трамп в Truth Social уже после встречи.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что его последние проблемы с Альянсом "начались" с их сопротивления его желанию захватить Гренландию.

Юридические ограничения

Трамп давно критикует НАТО. Во время своего первого срока он утверждал, что имеет право самостоятельно вывести США из Альянса.

Однако в 2023 году Конгресс принял закон, который запрещает любому президенту выходить из НАТО без одобрения парламента. Этот закон лоббировал нынешний госсекретарь Марко Рубио, который тогда был сенатором от Флориды.

Реакция в Конгрессе

Республиканский сенатор Митч Макконнелл, возглавляющий комитет по оборонным расходам, призвал Трампа быть "четким и последовательным". Он напомнил, что после атак 11 сентября союзники по НАТО посылали своих военных воевать и гибнуть бок о бок с американцами в Афганистане и Ираке.

"Не в интересах Америки тратить больше времени на вынашивание обид на союзников, которые разделяют наши интересы, чем на сдерживание противников, которые угрожают нам", - заявил Макконнелл.

Напомним, накануне The Wall Street Journal сообщило, что администрация Трампа рассматривает план переброски американских войск из стран НАТО, которые отказались поддерживать войну с Ираном, ближе к границам России - в Польшу, Румынию, Литву и Грецию.

В то же время бывший советник по нацбезопасности Великобритании лорд Питер Рикеттс предупредил премьера Кира Стармера, что США перестали быть надежным союзником, и призвал отказаться от представления об "особых отношениях".

На фоне угроз Трампа выйти из НАТО министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европа должна двигаться к созданию собственной армии и более глубокой оборонной интеграции.

В Кремле, в свою очередь, высмеяли угрозы американского президента. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал риторику Трампа "политическим шоу".

С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля

Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой