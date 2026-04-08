Иран будет требовать плату за проход через Ормузский пролив и во время перемирия, - FT

18:13 08.04.2026 Ср
Сколько каждому судну придется заплатить?
Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: суда будут платить за проход через Ормузский пролив во время перемирия (Getty Images)

Иран будет требовать оплату в криптовалюте за проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив в течение двухнедельного перемирия с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Хамид Хосейни, пресс-секретарь Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана, рассказал, что Тегеран хочет взимать плату за проход любых танкеров и оценивать каждое судно.

"Ирану необходимо контролировать все, что входит и выходит из пролива, чтобы гарантировать, что эти две недели не будут использованы для переброски оружия", - отметил он.

Решение об условиях прохождения через пролив принимает Высший совет национальной безопасности Ирана.

"Все суда могут пройти через пункт пропуска, но процедура для каждого судна займет время, а Иран не спешит", - подчеркнул Хосейни.

Какую плату установил Тегеран

Каждый танкер должен отправить иранским властям электронное письмо с информацией о своем грузе, после чего Иран сообщит о размере пошлины, подлежащей уплате в цифровых валютах.

По словам Хосейни, пошлина составляет 1 доллар за баррель нефти - он добавил, что пустые танкеры могут проходить беспрепятственно.

"Как только электронное письмо поступает и Иран завершает свою оценку, судам дается время на оплату в биткойнах, что гарантирует невозможность их отслеживания или конфискации из-за санкций", - рассказал он.

FT сообщило, что сегодня, 8 апреля, танкеры в Персидском заливе получили радиосообщение с предупреждением о том, что они будут уничтожены, если попытаются пройти через пролив без разрешения.

Перемирие между США и Ираном

Напомним, в ночь на 8 апреля, за несколько часов до окончания ультиматума США, Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива.

Кроме того, СМИ сообщили, что первые прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном с начала войны запланированы уже на пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана. Делегацию США, вероятно, возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.

