Трамп і Джонсон заявили про важливість єдності НАТО

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і президент США Дональд Трамп привітали збільшення витрат держав-членів НАТО на оборону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу британського прем'єра.

Джонсон і Трамп зійшлися на тому, що Альянсу необхідно бути єдиним перед обличчям нових і посилюються загроз.

Джонсон також поділився з Трампом результатами зустрічі з питання ситуації в Сирії з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і французьким і турецьким президентами Еммануелем Макроном і Реджепом Таъпом Ердоганом.

Нагадаємо, саміт НАТО проходить в Лондоні 3 і 4 грудня. У ньому беруть участь представники 29 країн: 28 членів альянсу і представники Північної Македонії, яка претендує на вступ до військової організації.

Раніше президент Франції заявляв, що всередині НАТО повністю зникла координація, і альянс перебуває в стані "смерті мозку". Він вважає, що Європейському союзу необхідно почати думати про себе як про самостійну геополітичну силу. Також Макрон сказав, що не буде просити вибачення за це, оскільки вважає, що його слова стали позитивним імпульсом для членів альянсу.

Під час саміту НАТО в Лондоні міністр іноземних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна захищає східний фланг НАТО.

Також повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг підтвердив перспективу вступу України в Альянс. Також Столтенберг заявив про перспективу вступу в НАТО Грузії.