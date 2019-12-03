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Пристайко заявив, що Україна захищає східний фланг НАТО

Новини » Політика     03.12.2019 - 20:20
Пристайко заявив, що Україна захищає східний фланг НАТО
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Глава МЗС України виступив під час саміту НАТО в Лондоні

Україна захищає східний фланг Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це під час саміту НАТО в Лондоні заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Пристайко, Україна здатна самостійно захищати свої території.

"Ми, подобається вам це чи ні, захищаємо ваш східний фланг. При цьому ми іноді чуємо від представників західних країн, зокрема представників НАТО: "хто вас про це просить"? Ми ніколи не просили вас про те, щоб захищати наш фланг, ми досить здатні захищатися. Ви вірите, що Україна так необхідна, або роль України важлива настільки, наскільки важливо присутність НАТО, принаймні, в нашій частині регіону, і це особливо важливо для Чорного моря?", - сказав Пристайко.

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