Столтенберг підтверджує перспективу вступу України в НАТО

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг також підтверджує перспективу вступу Грузії в альянс

НАТО підтверджує перспективу вступу України в альянс. Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг, виступаючи з промовою на засіданні країн НАТО.

Столтенберг зазначив, що альянс поки не встановлює яких-небудь певних термінів.

"НАТО не встановлює будь-яких конкретних термінів можливого вступу України і Грузії, але підтверджує цю перспективу", - заявив він.

Раніше Столтенберг заявив, що рішення про вступ України до Північноатлантичного альянсу повинні прийняти Київ і 29 діючих членів НАТО. За його словами, у Росії немає ніяких законних підстав для впливу на можливий вступ України в організацію.

Крім того, Столтенберг заявив, що Альянс засуджує агресивну поведінку Росії в Чорному морі і висловлює підтримку територіальній цілісності України.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський заявляв, що ефективні реформи є запорукою членства України в НАТО. За його словами, Україна прагне поглибити співпрацю з НАТО для зміцнення обороноздатності.