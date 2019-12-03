ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Столтенберг підтверджує перспективу вступу України в НАТО

Новини » Політика     03.12.2019 - 14:45
Столтенберг підтверджує перспективу вступу України в НАТО
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг також підтверджує перспективу вступу Грузії в альянс

НАТО підтверджує перспективу вступу України в альянс. Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг, виступаючи з промовою на засіданні країн НАТО.

Столтенберг зазначив, що альянс поки не встановлює яких-небудь певних термінів.

"НАТО не встановлює будь-яких конкретних термінів можливого вступу України і Грузії, але підтверджує цю перспективу", - заявив він.

Раніше Столтенберг заявив, що рішення про вступ України до Північноатлантичного альянсу повинні прийняти Київ і 29 діючих членів НАТО. За його словами, у Росії немає ніяких законних підстав для впливу на можливий вступ України в організацію.

Крім того, Столтенберг заявив, що Альянс засуджує агресивну поведінку Росії в Чорному морі і висловлює підтримку територіальній цілісності України.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський заявляв, що ефективні реформи є запорукою членства України в НАТО. За його словами, Україна прагне поглибити співпрацю з НАТО для зміцнення обороноздатності.

Генсек НАТО заявив про необхідність поліпшення відносин з Росією Спікер Держдуми пригрозив Україні виходом з її складу кількох областей
Новини України НАТОУкраїна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся