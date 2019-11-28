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Макрон не шкодує про свої заяви щодо "смерті мозку" НАТО

Новини » В світі     28.11.2019 - 20:48
Макрон не шкодує про свої заяви щодо "смерті мозку" НАТО
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Він вважає, що ці заяви стали корисним сигналом тривоги

У четвер, 28 листопада, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його заяви про те, що НАТО переживає "смерть мозку", стали корисним сигналом тривоги для членів альянсу, і він не буде просити вибачення за це. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Виступаючи разом з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом в Парижі, Макрон не вибачився за зауваження, які, за його словами, були необхідні після того, як союзники стали занадто зосереджені на питаннях бюджету, а не на розвитку геополітики.

"Нам, можливо, знадобився дзвінок для пробудження. Я радий, що це було зроблено, і я радий, що всі тепер знають, що ми повинні думати про наші стратегічні цілі... Тому я не приношу абсолютно жодних вибачень", - сказав президент Франції.

Нагадаємо, Макрон раніше заявляв, що всередині НАТО повністю пропала координація, і альянс перебуває в стані "смерті мозку". Він вважає, що ЄС необхідно почати думати про себе як про самостійну геополітичну силу.

Також РБК-Україна писало, що на думку французького президента головним ворогом НАТО є тероризм, а не Росія чи Китай.

Також повідомлялося, що Макрон ініціює зміни в Договір про Європейський союз для того, щоб зробити Євросоюз більш незалежним від НАТО в питаннях оборони.

У свою чергу, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Євросоюз не може захистити Європу без допомоги альянсу.

Столтенберг підтвердив інформацію про скорочення витрат США на НАТО Євросоюз не може захистити Європу без НАТО, - Столтенберг
Новини України НАТОЕммануель Макрон
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