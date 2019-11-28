Макрон не шкодує про свої заяви щодо "смерті мозку" НАТО

Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Він вважає, що ці заяви стали корисним сигналом тривоги

У четвер, 28 листопада, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його заяви про те, що НАТО переживає "смерть мозку", стали корисним сигналом тривоги для членів альянсу, і він не буде просити вибачення за це. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Виступаючи разом з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом в Парижі, Макрон не вибачився за зауваження, які, за його словами, були необхідні після того, як союзники стали занадто зосереджені на питаннях бюджету, а не на розвитку геополітики.

"Нам, можливо, знадобився дзвінок для пробудження. Я радий, що це було зроблено, і я радий, що всі тепер знають, що ми повинні думати про наші стратегічні цілі... Тому я не приношу абсолютно жодних вибачень", - сказав президент Франції.

Нагадаємо, Макрон раніше заявляв, що всередині НАТО повністю пропала координація, і альянс перебуває в стані "смерті мозку". Він вважає, що ЄС необхідно почати думати про себе як про самостійну геополітичну силу.

Також РБК-Україна писало, що на думку французького президента головним ворогом НАТО є тероризм, а не Росія чи Китай.

Також повідомлялося, що Макрон ініціює зміни в Договір про Європейський союз для того, щоб зробити Євросоюз більш незалежним від НАТО в питаннях оборони.

У свою чергу, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Євросоюз не може захистити Європу без допомоги альянсу.