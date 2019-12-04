Трамп и Джонсон заявили о важности единства НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп поприветствовали увеличение расходов государств-членов НАТО на оборону. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского премьера.

Джонсон и Трамп сошлись на том, что Альянсу необходимо быть единым перед лицом новых и усиливающихся угроз.

Джонсон также поделился с Трампом результатами встречи по вопросу ситуации в Сирии с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским и турецким президентами Эммануэлем Макроном и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, саммит НАТО проходит в Лондоне 3 и 4 декабря. В нем участвуют представители 29 стран: 28 членов альянса и представители Северной Македонии, претендующей на вступление в военную организацию.

Ранее президент Франции заявлял, что внутри НАТО полностью пропала координация, и альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он считает, что Европейскому союзу необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе. Также Макрон сказал, что не будет просить прощения за это, поскольку считает, что его слова стали положительным импульсом для членов альянса.

Во время саммита НАТО в Лондоне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина защищает восточный фланг НАТО.

Также сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины в Альянс. Также Столтенберг заявил о перспективе вступления в НАТО Грузии.