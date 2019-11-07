Макрон заявив про відсутність координації між США і НАТО

Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)

За словами Макрона, у НАТО наступає "смерть мозку"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що НАТО знаходиться в коматозному стані через повну відсутность координації стратегічних рішень між США і країнами-членами Північноатлантичного альянсу. Таку заяву Макрон зробив в інтерв'ю журналу The Economist.

Макрон заявив, що у НАТО наступає "смерть мозку".

"В даний час ми є свідками смерті мозку НАТО", - заявив французький лідер.

Він зазначив, що зараз Європа знаходиться "на краю прірви" і знову повинна почати думати про нарощування оборонних можливостей. В іншому випадку країни ЄС "більше не зможуть контролювати власну долю", - додав президент Франції.

"Координації в прийнятті стратегічних рішень між США та їх союзниками по НАТО немає. Є нескоординовані агресивні дії іншого члена НАТО-Туреччини, в районі, де на карту поставлені наші інтереси", - додав він.

Нагадаємо, президенти Франції та Російської Федерації 21 жовтня в ході телефонної розмови обговорили можливість проведення наступного саміту у нормандському форматі.

Також РБК-Україна повідомляло, Міністерство закордонних справ викликало посла Франції в Україні у зв'язку з заявами французького президента Еммануеля Макрона про "українських нелегалів".