Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп: над членством США в НАТО нужно "задуматься"

21:58 17.03.2026 Вт
2 мин
Американскому лидеру не понравилось, что страны НАТО не присоединились к операции против Ирана
aimg Иван Носальский
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости пересмотреть членство его страны в Североатлантическом альянсе.

Как передает РБК-Украина, заявление американского лидера приводит CNN.

Трамп, критикуя отказ союзников присоединиться к американской операции против Ирана, сказал, что членство в НАТО - это "безусловно то, о чем нам стоит задуматься".

Президент сказал, что США не были обязаны помогать, когда Россия вторглась в Украину, фактически приравняв ту войну к войне с Ираном.

"Мы помогаем им, а они не помогли нам, и я считаю, что это очень плохо для НАТО", - добавил он.

По словам американского лидера, никто не хочет, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие, поскольку иранские власти "абсолютно сумасшедшие, жестокие и склонные к насилию". Союзники США с этим согласны, но "помогать не хотят".

"Мы, как Соединенные Штаты, должны это помнить, потому что считаем это довольно шокирующим", - отметил Трамп.

Он считает, что это нехорошо для партнерства, когда союзники говорят "то, что вы делаете - это правильно, но мы не собираемся помогать".

Критика от Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна больше не нуждается в помощи союзников по НАТО.

По его словам, американцы уничтожили иранский флот, авиацию и почти всех ключевых лидеров.

Это произошло после того, как ряд союзников США по НАТО отказался отправлять свои военные корабли для защиты Ормузского пролива.

