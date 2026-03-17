Трамп: над членством США в НАТО потрібно "задуматися"

Трамп, критикуючи відмову союзників приєднатися до американської операції проти Ірану, сказав, що членство в НАТО - це "безумовно те, про що нам варто задуматися".

Президент сказав, що США не були зобов'язані допомагати, коли Росія вторглася в Україну, фактично прирівнявши ту війну до війни з Іраном.

"Ми допомагаємо їм, а вони не допомогли нам, і я вважаю, що це дуже погано для НАТО", - додав він.

За словами американського лідера, ніхто не хоче, щоб в Ірану з'явилася ядерна зброя, оскільки іранська влада "абсолютно божевільна, жорстока і схильна до насильства". Союзники США з цим згодні, але "допомагати не хочуть".

"Ми, як Сполучені Штати, повинні це пам'ятати, тому що вважаємо це досить шокуючим", - зазначив Трамп.

Він вважає, що це недобре для партнерства, коли союзники кажуть "те, що ви робите - це правильно, але ми не збираємося допомагати".