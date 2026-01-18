У Трампа ответили, выйдут ли США из НАТО
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты Америки останутся в альянсе НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.
В ходе беседы Бессент не стал напрямую отвечать, что важнее для национальной безопасности США - Гренландия или НАТО. Он назвал это "ложным выбором".
Далее по ходу интервью министр финансов США подтвердил, что "конечно, мы (Соединенные Штаты - ред.) останемся частью НАТО".
Как известно, Гренландия является частью Дании, страны-союзника по НАТО. Но как пишет NBC, ряд демократов предупреждают, что любые действия США против Гренландии разрушат альянс НАТО.
Также Бессенту задали вопрос о том, чем аннексия Гренландии Соединенными Штатами будет отличаться от аннексии Крыма Россией у Украины, на что глава Минфина сказал следующее:
"Я верю, что европейцы поймут, что это лучше всего для Гренландии, лучше всего для Европы и лучше всего для Соединенных Штатов", - сказал он.
Выход США из НАТО и возможный контроль над Гренландией
Напомним, в декабря 2025 года член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе Соединенных Штатов из НАТО.
"НАТО - это пережиток Холодной войны. Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей страны, а не социалистических стран. Сегодня я внес законопроект HR 6508, чтобы прекратить наше членство в НАТО", - пояснил конгрессмен.
В его законопроекте сказано, что НАТО создали для противодействия Советскому Союзу, который распался более 30 лет назад.
По данным Politico, НАТО не имеет планов на случай, если США примут решение о выходе из Североатлантического альянса.
Стоит отметить, что в последнее время вопрос НАТО связан в том числе с Гренландией, а как известно, президент США Дональд Трамп намерен заполучить этот остров, принадлежащий Дании. Причем Вашингтон не исключает военную силу, если не удастся договориться о покупке.
Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что вторжение США в Гренландию сделает главу Кремля Владимира Путина самым счастливым человеком на свете, поскольку это позволит ему оправдывать свою войну против Украины.
"Если мы сосредоточимся на Гренландии, то я должен сказать, что вторжение США на эту территорию сделало бы Владимира Путина самым счастливым человеком на свете. Почему? Потому что это легитимизировало бы его попытку вторжение в Украину. Если США применят силу, это станет смертельным приговором для НАТО. Путин будет вдвойне рад", - сказал он.
Также добавим, что вчера Трамп объявил о введении пошлин против восьми европейских стран до тех пор, пока США не получат разрешение выкупить Гренландию.
Согласно его посту, с 1 февраля вступят 10% пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритани. Трамп добавил, что с 1 июня эти пошлины увеличатся до 25%.